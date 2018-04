Tradegate-Aktienkurs Roche-Aktie:

185,00 EUR +0,05% (18.04.2018, 10:11)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

CHF 221,60 +0,45% (18.04.2018, 10:04)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (18.04.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF).Beim Vergleichen der Aktivgruppen der beiden Studien IMpower150 und Keynote-189 stelle der Analyst absolute mPFS-Werte von 8,3 Monaten ggü. 8,8 Monaten fest, was seiner Ansicht nach in etwa erwartungsgemäß sei. Auch in Bezug auf die 1-Jahres-PFS-Rate stelle er fest, dass KN-189 (34%) und IMpower150 (37%) relativ ähnlich seien. Weshalb also bestehe ein verbesserter HR-Wert bei KN-189 (0,52) im Vergleich zu IMpower150 (0,62)? Die einzige Erklärung, die der Analyst habe, sei eine unterdurchschnittlich abschneidende Kontrollgruppe im Rahmen der KN-189-Studie. Gemäß Fachliteratur werde für die KN-189-Kontrollgruppe ein mPFS von ca. 6 Monaten vorgeschlagen, was deutlich mehr als die ausgewiesenen 4,9 Monate sei. Der Analyst habe für diese Feststellung momentan keine Erklärung.Die ORR für IMpower150 belaufe sich auf 64%, was im Vergleich mit den 48% von der KN-189-Studie gut sei.Obwohl es sich bei IMpower150 um eine dreifache Kombinationstherapie handle, scheine die Toxizität bei einer Rate der unerwünschten Ereignisse (AE) von ≥3 von 68% bzw. 67% mit KN-189 vergleichbar zu sein. Auch die Rate an AE, die zur Beendigung der Behandlung geführt hätten, sei bei der Roche-Studie nur leicht höher (33% ggü. 28%).Die obigen Ausführungen zu den Studien von Roche und Merck würden den Analysten daran hindern, die relative Marktpositionierung der beiden Unternehmen merklich anders einzuschätzen. Wie bereits erwähnt, wären hierzu weitere klinische Daten aus der IMpower150-Studie (OS-Daten: die Eckdaten sollten positiv sein und würden an der ASCO 2018 erwartet) sowie aus weiteren Phase-III-Studien von Roche im Bereich IO-Kombitherapien zur Erstlienienbehandlung von NSCLC nötig, darunter insbesondere IMpower132, die mit Mercks KN-189 am ehesten vergleichbar sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie: