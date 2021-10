NASDAQ-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

Kurzprofil Robinhood Markets, Inc.:



Robinhood Markets, Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (27.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Robinhood Markets, Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Robinhood-Aktie sei deutlich im Minus. Die Kontenzahl habe im 3. Quartal bei 22,4 Mio. gelegen. In Q2 seien es 22,5 Mio. gewesen. Analysten hätten 24 Mio. erwartet. Darüber hinaus sei das Unternehmen nicht günstig bewertet. Es werde mit einem Niveau eines Wachstumsunternehmens bewertet und das Wachstum sei nicht vorhanden. Die Robinhood-Aktie ist weiterhin eine hoch riskante Geschichte, die man sicherlich spielen kann, wenn sich technische Möglichkeit bietet, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.10.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.