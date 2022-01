DER AKTIONÄR bleibt dabei, dass Anleger die Robinhood-Aktie meiden sollten, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 18.01.2022)



Kurzprofil Robinhood Markets, Inc.:



Robinhood Markets, Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (18.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Robinhood Markets, Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Absturz von Robinhood setze sich auch am Dienstag weiter fort. Bei 14,26 Dollar habe das Papier des Neo-Brokers am Dienstag ein neues Rekordtief erreicht. Vom Ausgabepreis von 38 Dollar beim Börsengang Ende Juli letzten Jahres sei der Kurs damit schon 62 Prozent entfernt.Zuletzt habe Robinhood unter anderem mit sinkenden Nutzerzahlen zu kämpfen gehabt. Gleichzeitig tue sich das Unternehmen schwer, den Wünschen seiner User nachzukommen: Auf Change.org würden Nutzer das Management des Neo-Brokers aufrufen, die Kryptowährung Shiba Inu auf die Plattform aufzunehmen. Die Petition habe bis Dienstagnachmittag fast 556.000 Unterschriften gesammelt.Jason Warnick, Chief Financial Officer von Robinhood, bremse allerdings die Hoffnungen der User. Auf dem virtuellen CFO Network Summit des "Wall Street Journal" habe der Manager erklärt, dass das Unternehmen vor der Aufnahme weiterer Kryptowährungen mehr regulatorische Klarheit wolle.Zusätzlich zu verstimmten Usern drohe dem Unternehmen Konkurrenz aus dem Kryptosektor. Einem Bloomberg-Bericht zufolge würden die Kryptobörsen FTX US und Bitstamp USA ihrerseits die Öffnung für den Handel mit Aktien prüfen.Sollten die Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2021, die am 27. Januar vorgelegt würden, ähnlich ernüchternd ausfallen, wie die Ergebnisse des Q3, dürfte das jüngste Rekordtief für die Robinhood-Aktie nur eine Zwischenstation gewesen sein.