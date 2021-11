Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

128,60 USD +4,23% (19.11.2021, 22:00)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (20.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Der Börsen-Highflyer habe am Freitag in der Spitze mehr als 13% auf knapp 140 USD zugelegt. Der Hersteller von Elektro-Vans, die künftig für Amazon.com auf den Straßen rollen sollten, müsse einen Teil der Gewinne wieder abgeben. Ein pikanter Bericht habe "The Information" ans Tageslicht befördert.Demnach solle Rivian vor dem IPO falsche Angaben zu Batterieleistung und Reichweite bei den Fahrzeugen gemacht haben. Die Batterie habe sich etwa 40% schneller als normal entleert, wenn die Heizung oder Kühlung des Lieferwagens eingeschaltet gewesen sei, berichtet "The Information" unter Berufung auf einen der Fahrer, der an den Tests der Lieferwagen beteiligt gewesen sei.Amazons Director of Global Fleets and Products, Ross Rachey, habe gesagt, dass Klimaanlage und Heizung die Batterie in den getesteten Fahrzeugen schnell entladen könnten, heiße es in dem Bericht. Die Prototypen hätten aber nicht die Isolierung, die die Lieferwagen haben würden, wenn Rivian sie herstelle. "Wenn wir in der Produktion sind, wird das Heizen oder Kühlen die Reichweite nicht um 40 Prozent verringern", so Rachey laut dem Bericht.Rivian Automotive sei bislang nicht für einen Kommentar zu erreichen gewesen. Vorerst sollte man die Sache auch nicht zu hoch hängen. Gleichwohl ändere sich nichts an der Einschätzung, dass das US-Unternehmen sehr ambitioniert bewertet sei und daher die Volatilität hoch bleiben werde, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.11.2021)