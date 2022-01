Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (19.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Die Zinsangst treibe viele Tech- und Growth-Aktien vor sich her. Beim EV-Start-up Rivian sei es mittlerweile so weit, dass die Aktie erstmals unter dem IPO-Preis notiere. Der Hersteller von elektrisch betriebenen Pick-ups sei im November letzten Jahres zu 78 Dollar an die Börse gegangen und im Hoch auf 179 Dollar gestiegen.Am Dienstag kurz vor Handelsschluss verliere die Rivian-Aktie mehr als acht Prozent auf 73,23 Dollar. Das Unternehmen befinde sich in bester Gesellschaft, denn auch Lucid Motor büße rund sieben Prozent an Wert ein. Seit ihrem Hoch sei die Rivian-Aktie damit um mehr als 100 Dollar oder rund 60 Prozent eingebrochen.Nach der anfänglichen Euphorie gebe es mittlerweile immer mehr Bedenken, dass der Roll-out des Elektro-Pick-ups R1T plangemäß verlaufe. Es gebe auch Gerüchte im Markt, dass die Mehrzahl der Auslieferungen an eigene Mitarbeiter statt an reguläre Kunden erfolgt sei. Dass der COO in der letzten Woche das Unternehmen verlassen habe, sorge auch nicht für Vertrauen bei den Investoren.Rivian sei zwar stark gefallen, aber immer noch hoch bewertet. Ein Ende der Talfahrt scheine daher nicht in Sicht. (Analyse vom 19.01.2022)