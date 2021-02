XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

73,77 EUR +1,05% (17.02.2021, 09:26)



London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

6.357,00 GBp +1,55% (17.02.2021, 09:28)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (17.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britisch-australischen Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) unter die Lupe.Rio Tinto habe im vergangenen Jahr kräftig von steigenden Eisenerzpreisen dank anziehender chinesischer Nachfrage profitiert. Unter dem Strich sei der Nettogewinn um 22 Prozent auf 9,8 Mrd. US-Dollar (8,1 Mrd. Euro) geklettert, wie der Bergbauriese am Mittwoch in London mitgeteilt habe. Auf bereinigter Basis habe der Konzern mit 12,4 Mrd. Dollar auch etwas mehr verdient, als Analysten erwartet hätten.Die Gesamtdividende solle um gut ein Viertel auf 5,57 US-Dollar steigen. Das entspreche einer Ausschüttungsquote von rund 72 Prozent, habe es geheißen. Die rege Nachfrage aus China sowie Beschränkungen der weltweiten Seefracht hätten die Preise für Eisenerz nach oben getrieben und steigende Kosten kompensiert, habe es vom Unternehmen geheißen. Rio-Tinto-Chef Jakob Stausholm habe von einem "außergewöhnlichen Jahr" gesprochen.In den kommenden drei Jahren rechne der Minenkonzern nun mit Investitionsausgaben von jährlich rund 7,5 Mrd. Dollar - für 2021 und 2022 sei das etwas mehr als bisher veranschlagt. Die Stückkosten für die Förderung von Eisenerz in der wichtigen australischen Pilbara-Mine dürften zudem wegen voraussichtlicher Wechselkursschwankungen beim Australischen Dollar etwas steigen. Dabei dürfte die Auslieferung mit 325 bis 340 Megatonnen Eisenerz um den Wert von 331 Megatonnen aus dem Vorjahr schwanken.Anleger, die der Empfehlung des AKTIONÄR in Ausgabe 05/2021 gefolgt sind, sollten an Bord bleiben und den Stoppkurs bei 57,00 Euro belassen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rio Tinto-Aktie: