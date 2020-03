Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Ringmetall (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) ist ein weltweit führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. In den Geschäftsbereichen Industrial Packaging ("Industrieverpackungen") und Industrial Handling ("Industriehandling") entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche. (10.03.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) weiterhin zu kaufen.Ringmetall habe am vergangenen Donnerstag vorläufige Eckwerte für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 sowie die Ziele für 2020 bekannt gegeben. Ergebnisseitig hätten die berichteten Zahlen sowie die neue Guidance leicht unter den Analystenerwartungen gelegen.Umsatzsteigerung durch Akquisitionen: Der Konzernumsatz sei um 9,3% auf 120,8 Mio. Euro gestiegen, wobei das vom Segment Industrial Packaging getragene Wachstum allein auf die beiden im Inliner-Bereich akquirierten Gesellschaften Nittel und Tesseraux entfallen sei (+17,2%). Volumenseitig sei ein Rückgang von 3,8% zu verzeichnen gewesen. Neben der im Kerngeschäft zurückhaltenden konjunkturellen Entwicklung hätten sich auch die rückläufigen Stahlpreise leicht negativ auf die Umsatzentwicklung ausgewirkt (-0,8%). Darüber hinaus seien die Erlöse im Segment Industrial Handling aufgrund der Verschiebung einer neuen Generation von Flurförderzeugen bei einem Großkunden um 14,9% zurückgegangen.Ergebnis leicht unter den Erwartungen: Das Konzern-EBITDA habe mit 9,9 Mio. Euro um 5,0% unter Vorjahr sowie unter der Analystenprognose (10,7 Mio. Euro) und dem Konsens (10,5 Mio. Euro) gelegen. Wenngleich aus dem Inliner-Geschäft ein starker Ergebnisbeitrag i.H.v. 1,8 Mio. Euro resultiert habe (EBITDA-Marge über 11%), sei dies durch die volatile Entwicklung im Spannringgeschäft sowie den Ergebniseinbruch bei Industrial Handling in Q4 (-0,4 Mio. Euro) aufgezehrt worden. Zu berücksichtigen sei darüber hinaus, dass aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 16 noch ein positiver EBITDA-Effekt von 1,7 Mio. Euro resultiert habe. Bereinigt sei die Konzernmarge damit auf 6,8% gefallen.In einem normalen Marktumfeld wäre die neue Guidance nach Erachten des Analysten als zu konservativ zu bezeichnen, angesichts der momentanen Verwerfungen ganzer Lieferketten in wichtigen Abnehmerbranchen sowie der derzeit schwer absehbaren weiteren Folgen positioniere sich der Analyst für 2020 nun aber deutlich vorsichtiger.Nichtsdestotrotz hält Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, das Downside auf dem aktuellen Kursniveau für begrenzt und bestätigt angesichts des seines Erachtens strukturell intakten Investment Cases seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 3,60 Euro. (Analyse vom 10.03.2020)