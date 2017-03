Das Grundkapital sei eingeteilt in rund 25,2 Mio. Aktien und repräsentiert bei einem Kurs von 3,15 Euro einen Börsenwert von 80 Mio. Euro. Das KGV für 2017 schätze man auf ca. 16. Auf Basis des organischen Wachstums und der entsprechenden Margen sei Ringmetall nach der starken Kursentwicklung im Jahr 2016 kein Schnäppchen mehr, aber auch nicht zu ambitioniert bewertet. Mögliche Zukäufe könnten die Aktie auf ein neues Niveau heben.



Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" empfehlen die Ringmetall-Aktie bei Kursen um 3,10 Euro mittelfristig zum Kauf. (Analyse vom 02.03.2017)



Börsenplätze Ringmetall-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Ringmetall-Aktie:

3,39 EUR +1,80% (02.03.2017, 09:29)



ISIN Ringmetall-Aktie:

DE0006001902



WKN Ringmetall-Aktie:

600190



Ticker-Symbol Ringmetall-Aktie:

HP3



Kurzprofil Ringmetall AG:



Ringmetall (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) ist ein weltweit führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. In den Geschäftsbereichen Industrial Packaging ("Industrieverpackungen") und Industrial Handling ("Industriehandling") entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche. (02.03.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" empfehlen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) bei Kursen um 3,10 Euro mittelfristig zum Kauf.Die Ringmetall AG sei ein Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. Das Unternehmen unterteile das Geschäft in zwei Segmente. Im Geschäftsbereich Industrial Packaging entwickle und produziere das Unternehmen hauptsächlich hoch spezialisierte Fassverschlusssysteme. Zu den einzelnen Systemkomponenten würden neben der Hauptkomponente, dem Spannring, auch Deckel, Dichtungen, Verschlusseinheiten, Griffe und unterschiedlichste Spezialteile zählen.Der Geschäftsbereich Industrial Handling entwickle und produziere Spezialfahrzeuganbauteile für Flurförderfahrzeuge, Traktoren und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge. Bei den Spezialkomponenten handle es sich ausschließlich um Anbausysteme für Nischenanwendungen. Dazu würden unter anderem Rückhaltesysteme und Hubmastteile für Gabelstapler, Spezial-Brems- und Kupplungspedale, komplexe Schweißbaugruppen sowie spezialisierte Anhängerkupplungssysteme und Halterungen für Hydraulikkomponenten zur Nutzung in der Forst- und Landwirtschaft gehören. Ringmetall bediene mit ihren Produktlösungen Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche.Für das Geschäftsjahr 2016 habe das Unternehmen einen Umsatz zwischen 90 und 95 Mio. Euro in Aussicht gestellt bei einem EBITDA von 11 bis 12 Mio. Euro. Wie Vorstandssprecher Christoph Petri und Vorstandsmitglied Konstantin Winterstein den Experten bei ihrem Treffen in Frankfurt signalisiert hätten, sollte die Gesellschaft die eigenen Erwartungen voll erfüllt werden. Die Experten würden davon ausgehen, dass jeweils die oberen Bandbreiten erreicht worden seien. Angesichts der guten Zahlen für die ersten neun Monate 2016 wäre dies zu erwarten. Die Abschreibungen dürften sich auf ca. 4.5 Mio. Euro belaufen. Unterstelle man ein EBITDA von 12 Mio. Euro, dürften vor Steuern und Zinsen gut 7,5 Mio. Euro verdient werden. Abzüglich Zinszahlungen, Steuern und Minderheitsabgaben sollten netto knapp 4 Mio. Euro in der Kasse klingeln oder ca. 16 Cent je Aktie. Den Free Cashflow erwarte man bei deutlich über 5 Mio. Euro. Zudem werde Ringmetall erneut eine Dividende (mindestens 5 Cent je Aktie) auszahlen.Ringmetall habe in den letzten beiden Jahren einen ordentlichen Sprung nach vorne gemacht. Zum Erfolg habe eine Übernahme in den USA beigetragen und ein gutes Konjunkturumfeld. Laut Petri sei die aktuelle Entwicklung weiter positiv. Von Bedeutung für das Unternehmen sei in erster Linie die Chemiebranche. Der Vorstandssprecher erwarte für 2017 ein weiteres organisches Wachstum im einstelligen Prozentbereich und eine Steigerung des Gewinns. In den nächsten fünf Jahren solle sich der Umsatz laut Petri auf 200 Mio. Euro verdoppeln. Aus eigener Kraft werde das natürlich nicht gelingen. Ringmetall wolle weiter zukaufen. "Wir haben in den letzten fünf Jahren acht Firmen gekauft und diese erfolgreich integriert."Nach eigenen Angaben prüfe das Management laufend mögliche Zukäufe. "Wir schauen uns ein paar Firmen an. Derzeit sind es aber eher kleinere Gesellschaften", so Petri. In konkreten Übernahmegesprächen befinde sich das Unternehmen derzeit noch nicht. Kleinere Übernahmen könne die Gesellschaft aus dem Cashbestand, Free Cashflow und Bankdarlehen stemmen. Per Ende 2016 dürfte die Gesellschaft mit knapp 20 Mio. Euro netto verschuldet sein. Perspektivisch sei eine Kapitalmaßnahme allerdings nicht auszuschließen, sofern Petri stärker oder auch größere Firmen zukaufe. Die EBITDA-Marge sehe der Vorstand mittelfristig bei einem Niveau im Konzern von rund 15%. Bei einem Umsatz von 200 Mio. Euro würde dies immerhin einem EBITDA von 30 Mio. Euro entsprechen oder mehr als einer Verdopplung innerhalb der nächsten fünf Jahre.