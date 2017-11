Vor diesem Hintergrund bestätigt Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, seine Prognosen und das Kursziel von 4,30 Euro, stuft die Ringmetall-Aktie aufgrund des inzwischen geringen Upsides aber von "kaufen" auf "halten" zurück. (Analyse vom 06.11.2017)



3,85 EUR -5,75% (06.11.2017, 14:35)



3,852 EUR -3,68% (06.11.2017, 14:42)



DE0006001902



600190



HP3



Ringmetall (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) ist ein weltweit führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. In den Geschäftsbereichen Industrial Packaging ("Industrieverpackungen") und Industrial Handling ("Industriehandling") entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche. (06.11.2017/ac/a/nw)



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3).Der Analyst sei vergangene Woche mit dem Vorstandssprecher von Ringmetall in Frankfurt und Hamburg auf Roadshow gewesen. Die wesentlichen Erkenntnisse der Investorengespräche seien nachfolgend zusammengefasst.Nach dem starken Wachstum in H1 (+9,7% yoy) habe sich der Vorstand auch mit dem bisherigen Verlauf von H2 zufrieden gezeigt. Die angesichts der politischen Unsicherheit und des Verfalls der Lira rückläufige Entwicklung in der Türkei, negative Währungseffekte aus dem EUR/USD-Kurs sowie eine leicht nachteilige Entwicklung des für den Absatzpreis maßgeblichen MEPS-Stahlpreisindex könnten kompensiert werden. Trotz der üblichen saisonalen Abschwächung verzeichne Ringmetall aufgrund der guten Konjunktur in Deutschland und anderen westeuropäischen Märkten sowie den USA eine anhaltend hohe Nachfrage. Der Analyst gehe daher für 2017 mit einem Umsatz von 102,5 Mio. Euro und einem EBITDA von 12,8 Mio. Euro unverändert von einem Zieleinlauf am oberen Ende der Guidance-Bandbreiten aus.In H2 werde dabei der seit 01. August vollkonsolidierte Spannringproduzent Latza mit Jahreserlösen in Höhe von rund 5 Mio. Euro und einer EBITDA-Marge im zweistelligen Prozentbereich (MONe: 12%) einen positiven Umsatz- und Ergebnisbeitrag leisten. Das in China zugekaufte Spannringgeschäft von HongRen dürfte dagegen erst ab Januar konsolidiert werden. Mit einem Gesamtumsatzvolumen von rund 2,5 Mio. Euro sollte Ringmetall im fragmentierten chinesischen Markt dann zum größten Spannringproduzenten aufsteigen und den Break-Even erreichen. Mittelfristig werde in der Region ein Umsatz von 5 bis 7 Mio. Euro sowie eine EBITDA-Marge von 10% angestrebt.Das für 2021 gesteckte EBITDA-Margenziel von 15% solle durch einen höheren Automatisierungsgrad, Effizienzsteigerungen im Zuge der Neu-Allokation von Produktionsanlagen sowie einen verbesserten Produktmix erreicht werden. Letzteres ziele insbesondere auf den Bereich Industrial Handling (Umsatzanteil rund 15%). Durch die Fokussierung auf margenstärkere Eigenprodukte solle hier in 2017 bereits eine EBITDA-Marge von 10% erzielen werden (2016: 3,9%).Der Analyst sehe Ringmetall angesichts der starken Geschäftsentwicklung und des erfreulichen Track-Records bei früheren Akquisitionen für weiteres Wachstum gut aufgestellt. Solange Zeitpunkt, Ausmaß und Stoßrichtung weiterer Zukäufe aber wenig visibel bleiben würden, beschränke er sich in seinen Prognosen auf die organische Entwicklung. Auch hier verfüge Ringmetall durch die führende Wettbewerbsposition in Europa und den USA gepaart mit einer aussichtsreichen Positionierung in China über vielversprechende Wachstums- und Synergiepotenziale.