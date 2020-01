Börsenplätze Rieter-Aktie:



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Rieter-Aktie:

130,10 CHF -1,81% (30.01.2020, 13:04)



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Rieter-Aktie:

119,60 EUR -3,55% (22.01.2020)



ISIN Rieter-Aktie:

CH0003671440



WKN Rieter-Aktie:

869929



Ticker-Symbol Rieter-Aktie:

RIHN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Rieter-Aktie:

RIEN



Kurzprofil Rieter Holding AG:



Rieter (ISIN: CH0003671440, WKN: 869929, Ticker-Symbol: RIHN, SIX Swiss Ex: RIEN) ist der weltweit führende Anbieter von Systemen für die Kurzstapelfaser-Spinnerei. Das Unternehmen mit Sitz in Winterthur (Schweiz) entwickelt und fertigt Maschinen, Systeme und Komponenten für die Verarbeitung von Naturfasern und synthetischen Fasern sowie deren Mischungen zu Garnen. Rieter ist der einzige Anbieter weltweit, der sowohl die Prozesse für Spinnereivorbereitung als auch sämtliche vier am Markt etablierten Endspinnverfahren abdeckt. Das Unternehmen ist mit 18 Produktionsstandorten in zehn Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 5.000 Mitarbeitende, davon etwa 24% in der Schweiz. Rieter ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol RIEN kotiert. (30.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Rieter-Aktienanalyse von Analyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein bisheriges Anlagevotum für die Rieter-Aktie (ISIN: CH0003671440, WKN: 869929, Ticker-Symbol: RIHN, SIX Swiss Ex: RIEN).Senkung der Schätzungen für GJ20E - angesichts der schwachen Nachfrage in H2/2019, der Ergebnisse für H1/2020, die unter dem bereits schwachen H1/2019 lägen, sowie weiteren anstehenden Restrukturierungsmaßnahmen.Rieter werde sämtliche manuellen Arbeiten in Winterthur einstellen und begründe dies damit, dass nicht länger die Herkunft der Maschine ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber den Mitbewerbern sei, sondern eher die Leistung der Maschine (Einsparungen von CHF 15 Mio. = Kosten). Zur Erinnerung: Im Oktober 2014 habe Rieter STEP UP mit folgenden Zielen eingeführt: i) Rationalisierung des Standortes Winterthur und Verringerung der CHF-Auswirkungen, ii) Einführung neuer Maschinentypen zur Verbesserung des Geschäftsmix und iii) Forcierung von After Sales. Die vorgesehenen Kosteneinsparungen hätten CHF 15 bis 20 Mio. p.a. ab dem GJ17 betragen.Im Februar 2017 habe die Geschäftsleitung ein neues Restrukturierungsprogramm für den Standort Ingolstadt angekündigt. Das Unternehmen habe 220 FTE gekürzt und die Produktion zum Ende des GJ18 in die Tschechische Republik verlagert, wodurch per GJ19 weitere Kosten von CHF 15 bis 20 Mio. eingespart werden sollten. Schließlich habe Rieter Anfang 2019 FTE an bestimmten Standorten um 5% (Kosteneinsparungen im mittleren einstelligen Bereich) gekürzt, was sich im GJ20 bemerkbar gemacht habe.Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating und das Kursziel von CHF 140,00 für die Rieter-Aktie. (Analyse vom 30.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link