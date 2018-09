Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Richemont-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Richemont-Aktie:

72,44 EUR -1,87% (12.09.2018, 17:35)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

81,08 CHF -0,17% (12.09.2018, 17:31)



ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332



WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV



Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFRHF



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (13.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:In den fünf Monaten von April bis Ende August 2018 verbuchte der Luxusgüterhersteller Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) dank einer großen Nachfrage nach luxuriösen Uhren und Schmuck ein Umsatzplus von währungsbereinigt 25% auf EUR 5,7 Mrd. gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr (welches am 31. März 2018 endete), so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Analysten hätten mit einem Plus von 20% gerechnet. Die neue Sparte "Online Distributors stellten 13% des Umsatz(es) (dar)", habe Vontobel Analyst, René Weber, berichtet.Zudem solle zukünftig Jérôme Lambert den Schweizer Luxusgüterkonzern leiten, der bereits als COO für die meisten Geschäftsbereiche zuständig gewesen sei, habe Richemont in seiner Pressemitteilung berichtet. "Die Wahl von Lambert zum neuen Konzernchef überraschte die Experten kaum. Lambert sei ja bereits für das gesamte Geschäft mit Ausnahme von Cartier und Van Cleef & Arpels verantwortlich gewesen", habe Weber kommentiert.Durch die Übernahme des italienischen Modehändler Yoox-Net-A-Porter in diesem Jahr mische Richemont von nun an auch im Onlinehandel mit. Die Akquisition sei fast EUR 3 Mrd. schwer gewesen, doch sie habe sich gelohnt: Ein Großteil des Umsatzplus sei auf die Konsolidierung der Internet-Handelstöchter Yoox-Net-A-Porter (YNAP), aber auch Watchfinder.co.uk zurückgegangen: Ohne die Yoox-Net-A-Porter und Watchfinder, die seit dem 1. Mai 2018 bzw. 1. Juni 2018 in den Konzern konsolidiert würden, sei der Umsatz in diesem Zeitraum um 10% gestiegen, habe der Konzern in seiner Pressemitteilung am Montag berichtet.Verwaltungspräsident Johann Rupert habe sich optimistisch zur weiteren Entwicklung geäußert. Die Verkäufe an den Einzelhandel seien gestiegen, was zu einer Erholung im Großhandel führen solle. Um die Lagerbestände bei den Einzelhändlern abzubauen, wolle Richemont weiterhin weniger liefern, als diese an die Endkunden verkauft hätten. Richemont habe in den vergangenen Jahren vom Einzelhandel wegen des schwachen Absatzes nicht verkaufte Uhren zurücknehmen müssen, habe das "Handelsblatt" berichtet.Alle Regionen hätten ein Wachstum mit Ausnahme des Nahen Ostens verzeichnet. Der Asien-Pazifik-Raum und Amerika hätten sich stark entwickelt. Europa hingegen habe sich in der gesamten Region unterschiedlich entwickelt, da es durch die Stärke des Euros beeinflusst worden sei.Der Luxusgüterkonzern sei in vier Geschäftsbereiche eingeteilt: Juweliergeschäfte (Cartier und Van Cleef & Arpels); Uhrmacher-Spezialisten (A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Officine Panerai, Piaget, Roger Dubuis und Vacheron Constantin); Online-Vertriebspartner (Yoox-Net-A-Porter und Watchfinder); und Andere (darunter Alfred Dunhill, Azzedine Alaïa, Chloé, Montblanc und Peter Millar).Im Geschäftsjahr 2018 habe Richemont einen Umsatz von ca. EUR 10,9 Mrd., ein Betriebsergebnis von EUR 1.844 Mio. und einen Jahresüberschuss von EUR 1.221 Mio. erzielt. Nach der GV werde eine Dividende von CHF 1,90 je Aktie am 19. September ausgeschüttet. Die Richemont A-Aktien seien an der SIX Swiss Exchange, der primären Notierung von Richemont, notiert und im Swiss Market Index (SMI) der führenden Aktien enthalten.Die Richemont Aktie werde aktuell bei CHF 82,16 (11.09.2018) gehandelt. Das Jahreshoch lag bei CHF 99,04 (17.05.2018), das Jahrestief bei CHF 80,72 (02.03.2018) gelegen. Bei Bloomberg würden 14 Analysten die Aktie auf "kaufen", 18 auf "halten" und ein Analyst auf "verkaufen" setzen. Der Durchschnitt der Analysten setzt aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von CHF 99,21, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 11.09.2018).