L&S-Aktienkurs Richemont-Aktie:

67,10 EUR +0,69% (30.09.2019, 12:06)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

73,00 CHF -0,05% (30.09.2019, 11:51)



ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332



WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV



Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFRHF



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (30.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach der Übernahme von Buccellati weiterhin zum Kauf der Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF).Der italienische Luxusjuwelier Buccellati feiere seinen 100. Geburtstag und habe weltweit 28 Juwelierläden (Europa 9, USA 7, Asien 8, Naher Osten 4). Neben Schmuck biete die Marke auch Uhren und Silberwaren/Tafelbesteck an. Nach der Eröffnung des ersten Ladens in Mailand 1919 habe Buccellati 1951 einen Laden in New York und 1970 einen weiteren in Hongkong eröffnet. Die Läden in Festlandchina (Schanghai, Peking) und Macao seien erst kürzlich hinzugekommen.Geschätzter Umsatz EUR 50 Mio., Preis EUR 150 Mio.: 2016 habe die chinesische Gangtai Group (einer der größten Vertriebshändler für Goldschmuck in China) eine Beteiligung von 85% an Buccellati für EUR 196 Mio. erworben und habe geplant, in den nächsten drei bis fünf Jahren weitere EUR 200 Mio. in die Eröffnung von über 80 neuen Läden zu investieren. Dann sei die Gruppe jedoch in finanzielle Schwierigkeiten geraten und sei gezwungen gewesen, Vermögenswerte zu verkaufen. Weber schätze den Umsatz auf EUR 50 Mio. (= 0,4% des Konzernumsatzes; 1,0% des Schmuckumsatzes) und den Preis auf EUR 150 Mio. Das Unternehmen werde dem margenstarken Segment Jewellery Maisons angehören (EBIT-Marge 18/19: 31,5%) und werde 0,7% zu dessen Umsatz beitragen.Nächster Kursimpuls: 1H19/20-Ergebnisse am 08.11.2019Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Richemont-Aktie. Das Kursziel laute CHF 88,00. (Analyse vom 30.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Richemont-Aktie: