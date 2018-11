SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (12.11.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) von 93 CHF auf 77 CHF.Die Zahlen zum H1 2018/19 (30.09.) seien, geprägt durch Sondereffekte (Übernahmen von YNAP u. Watchfinder), sowohl beim Umsatz (+21% y/y auf 6,81 Mrd. Euro) als auch ergebnisseitig (u.a. operatives Ergebnis: -3% y/y auf 1,13 Mrd. Euro) mehrheitlich hinter den Analystenprognosen (6,92 Mrd. Euro bzw. 1,26 Mrd. Euro) zurückgeblieben. Das berichtete Nettoergebnis (2,25 (Vj.: 0,97; Analystenerwartung: 0,98) Mrd. Euro) habe von der Neubewertung der YNAP-Anteile (+1,38 Mrd. Euro) profitiert. Als positiv erachte Lusebrink die Entwicklung bei Schmuck (Umsatz: +9% y/y). Für 2018/19 (31.03.) sei kein Ausblick gegeben worden. Negativ werte der Analyst die Aussagen von Unternehmensseite, dass sich eine Abschwächung des Wachstums in China abzeichne.Angesichts der unterstützenden Faktoren (sehr solide bilanzielle Situation, starke produktseitige Diversifikation, sehr solide Entwicklung des Bereichs Schmuck) sowie der Belastungsfaktoren (laufende Anpassungen von Strukturen im Großhandelsgeschäft bedingt durch zu hohe Lagerbestände im Segment Uhren, Unsicherheiten im globalen Handel (Handelskonflikte), Abschwächung der Nachfrage in China) ermittelt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein Kursziel von 77 CHF und bestätigt sein "halten"-Rating für die Richemont A-Aktie. (Analyse vom 12.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Richemont-Aktie:59,70 EUR -0,76% (12.11.2018, 15:32)