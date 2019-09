L&S-Aktienkurs Richemont-Aktie:

73,34 EUR -0,78% (12.09.2019, 13:02)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

80,26 CHF -1,01% (12.09.2019, 12:47)



ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332



WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV



Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFRHF



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (12.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF).Auf der Hauptversammlung (11.09.) hätten die Richemont-Aktionäre allen Tagesordnungspunkten, einschließlich des Dividendenvorschlags für das Geschäftsjahr 2018/19 (31.03.2019; 2,00 CHF je Richemont A-Aktie; Zahlung erfolgt am 20.09.) zugestimmt. Chairman Rupert habe zudem bekannt gegeben, dass er Richemont angesichts der geopolitischen Unsicherheiten in einer besseren Position als noch vor wenigen Jahren sehe, und habe dies mit den Wachstumsperspektiven der erworbenen Online-Luxusplattformen YOOX NET-A-PORTER GROUP (YNAP; konsolidiert seit 01.05.2018) und Watchfinder.co.uk (konsolidiert seit 01.06.2018) und der Multi-Channel-Vertriebsstrategie begründet.Zudem solle laut Rupert die Zusammenarbeit mit Alibaba Ende September gestartet werden. Ziel dieser Vereinbarung sei es, die Angebote von YNAP zu den chinesischen Konsumenten zu bringen. Lusebrink teile die positive Einschätzung von Rupert. Die kommenden drei bis vier Geschäftsjahre sollten nach Meinung des Analysten aber noch durch erhöhte Investitionen (in die Technology) in den Ausbau des Online-Händlernetzwerkes geprägt sein, was seines Erachtens das Margenpotenzial begrenzen werde.Als negativ erachte Lusebrink, dass der für den Schmuck- und Accessories-Bereich zuständige Vorstand Eric Vallat das Unternehmen nach nur einem Jahr (zum 26.10.2019) wieder verlasse und neuer CEO von Remy Cointreau werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Richemont-Aktie: