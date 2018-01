Tradegate-Aktienkurs Richemont-Aktie:

Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (11.01.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Studie zur Schweizer Uhrenindustrie die Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) weiterhin zu kaufen.Wie erwartet, habe sich das organische Wachstum in Q3 gegenüber H1 (12%, ohne Rückkauf: 8%) zwar verlangsamt, habe mit 7% aber noch immer über den Erwartungen (6%) gelegen. Die Währungseffekte seien zudem unerwartet stark ins Gewicht (-6%) gefallen. Wie üblich habe der Einzelhandel (13%) den Großhandel (-3%) übertroffen.Jewellery Maisons (Cartier, Van Cleef & Arpels, 57% des Umsatzes) habe dank starker Einzelhandelspräsenz ein organisches Plus von 11% erreicht; bei Specialist Watchmakers habe der Wert hingegen nur bei 1% gelegen (Schweizer Uhrenexporte im Okt./Nov.: 7,8%), wobei das Einzelhandelsgeschäft zweistellig zugelegt habe, der Großhandel hingegen im Minus verharrt habe (Lagerbestände weiterhin im Fokus). Die Rubrik Others sei mit wachstumsstarken Marken wie Montblanc, Chloé und Lancel stabil geblieben.Die Region Asien-Pazifik (38% Umsatzanteil) habe mit 11% das höchste organische Wachstum gezeigt, ein Trend, der sich vor allem China/HK bzw. Jewellery Maisons/Specialist Watchmakers verdanke. Europa (-1%) habe sich schwächer als erwartet präsentiert, während die Zahlen aus Nord- und Südamerika (8%) sowie dem Nahen Osten (11%) positiv überrascht hätten.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Richemont-Aktie. Das Kursziel laute CHF 100,00. (Analyse vom 11.01.2018)