SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

CHF 89,28 +0,65% (23.01.2018, 11:20)



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (23.01.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF).Das Unternehmen habe am 22.01. bekannt gegeben, dass es die Komplett-Übernahme der Online-Luxusplattform YOOX NET-A-PORTER GROUP (Umsatz (vorläufig) 2017: 2,1 (2016: 1,87) Mrd. Euro) anstrebe. Jetzt halte der Konzern rund 25% der Stimmrechtsanteile und ca. 49% des Grundkapitals. Er biete 28,00 Euro je YOOX-Aktie in bar (Aufschlag von rund 26% ggü. dem Schlusskurs vom 19.01.2018), was einem Transaktionswert von rund 2,8 Mrd. Euro entspreche. Damit ergebe sich ein EV/EBITDA-Multiplikator (2017e) von 16,6, der hoch ausfalle.Die Übernahme sehe die Analystin konform zur aktuellen Strategie, wonach Richemont den bisher noch in geringem Maße ausgebauten E-Commerce-Bereich stärken möchte. Ferner würden die zu erwartende hohe Wachstumsdynamik des Bereichs und die damit verbundene Stärkung der Marktposition im Online-Handel für das Vorhaben sprechen. Außerdem halte die Analystin den geplanten Zukauf wegen der soliden bilanziellen Situation von Richemont für unproblematisch. Kritisch sehe sie die relativ schwachen Margen von YOOX und den hohen Kaufpreis, der sich aber durch die starke Wachstumsdynamik von YOOX und die hohe Markenbekanntheit der Produkte rechtfertigen lasse.Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, stuft die Richemont-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten" ein. Das Kursziel werde bei 96,00 CHF belassen. (Analyse vom 23.01.2018)Tradegate-Aktienkurs Richemont-Aktie:76,00 EUR +0,66% (23.01.2018, 11:14)