Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

153,85 EUR +3,22% (07.03.2022, 13:12)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

154,30 EUR +3,77% (07.03.2022, 12:57)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (07.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Der Ukraine-Konflikt zwinge die Bundesregierung zum Handeln bei der Rüstungspolitik. Bundeskanzler Olaf Scholz habe ein "Sondervermögen" in Höhe von satten 100 Milliarden Euro angekündigt. Damit solle unter anderem das NATO-Ziel, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigungsausgaben zu nutzen, noch in diesem Jahr erreicht werden.Rheinmetall rechne damit, bis zu 3.000 zusätzliche Mitarbeiter für neue Aufträge durch die Bundeswehr-Aufrüstung zu benötigen. Das habe Vorstandschef Armin Papperger der Wirtschaftswoche gesagt.Warburg Research ("buy") habe das Kursziel für die Rheinmetall-Aktie angesichts der steigenden Verteidigungsausgaben Deutschlands bereits von 150 auf 200 Euro angehoben. Der Rüstungskonzern dürfte schon 2022 einen positiven Gewinneinfluss der höheren Staatsausgaben spüren, so Analyst Christian Cohrs.Die Kollegen von Kepler Cheuvreux hätten den fairen Wert der Aktie vor diesem Hintergrund von 120 Auf 180 Euro angehoben. Das Spitzen-Kursziel kommt mit 210 Euro vom Bankhaus Metzler, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: