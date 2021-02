(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (05.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Rheinmetall wolle im Zuge einer strategischen Neuausrichtung sein Geschäft mit Rüstungs- und Sicherheitstechnik weiter ausbauen. An der Börse würden die Umbaupläne und neuen Ziele zunächst aber nicht für Begeisterung sorgen. Der MDAX-Titel falle leicht zurück.Der Umsatzanteil des Geschäfts mit Panzern, Militärlastwagen, Munition und Sicherheitstechnologie für Militär und Polizei solle von aktuell rund 63 Prozent auf rund 70 Prozent im Jahr 2025 steigen, habe der Konzern am Freitag mitgeteilt. Die Abhängigkeit vom Autozuliefergeschäft solle hingegen sinken. Das betreffe insbesondere Produkte für den Verbrennungsmotor. Deren Umsatzanteil solle von aktuell fast 30 Prozent auf unter 20 Prozent reduziert werden. Dagegen solle das Geschäft mit der Elektromobilität ausgebaut werden.Insgesamt sehe sich Rheinmetall mit der neuen Strategie auf Wachstumskurs. Der Umsatz solle von rund 5,8 Mrd. Euro im Jahr 2020 auf rund 8,5 Mrd. Euro im Jahr 2025 steigen. Bei der operativen Umsatzrendite werde künftig ein Wert von über 10 Prozent angestrebt.Dazu beitragen solle eine neue Konzernstruktur, in der die bisherige organisatorische Trennung der Autozuliefer- und der Rüstungssparte entfalle. Die neue Struktur von Rheinmetall umfasse fünf Divisionen, die vom Vorstand der Rheinmetall AG direkt geführt würden. Die fünf Divisionen seien Weapon & Ammunition, Electronic Solutions, Vehicle Systems, Sensors & Actuators und Materials & Trade. Der bisherige Kolbenbereich solle als Nicht-Kerngeschäft verkauft werden.Diese neue Struktur solle nach Konzernangaben den Technologietransfer zwischen den einzelnen Bereichen fördern und die Fokussierung auf zukunftsfähige Technologien und Geschäftsfelder mit großem Potenzial für nachhaltige Wertsteigerung unterstützen.2020 habe Rheinmetall nach vorläufigen Zahlen im Geschäft mit Rüstung einem Umsatz von rund 3,7 Mrd. Euro erzielt bei einer Marge von rund elf Prozent. Im Autozuliefergeschäft hätten 2,15 Mrd. Euro Erlös zu Buche gestanden, bei einem operativen Ergebnis von mehr als 25 Mio. Euro. Rechnerisch seien das etwas mehr als ein Prozent Marge.Es sei richtig, dass der Konzern den Fokus mehr auf das wachstumsstarke Rüstungsgeschäft lege. Auch wenn der Umbau sicher auch mit Risiken verbunden sei, sollten die neuen Strukturen die Werte des Konzerns besser offenlegen. Alleine die Rüstungssparte dürfte mehr wert sei als der gesamte Konzern.DER AKTIONÄR bleibt deshalb bullish für Rheinmetall, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.02.2021)