Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

220,20 EUR +1,01% (22.04.2022, 12:16)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

220,90 EUR +1,56% (22.04.2022, 12:02)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (22.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Rheinmetall-Aktie gehöre mit einer Jahresperformance von 168 Prozent zu den Topgewinnern im Jahr 2022. Anders hingegen beurteile die Schweizer Großbank UBS den MDAX-Titel.Das Papier des Rüstungskonzerns habe in Folge des Ukraine-Konflikts deutlich an Wert gewinnen können und seinen Kurs seit Ausbruch des Krieges mehr als verdoppelt. Am Freitagvormittag notiere die Aktie bei 224 Euro und damit deutlich über dem alten UBS-Kursziel von 187 Euro. In seiner neuen Studie habe UBS-Analyst Sven Weier seine Prognose nun noch einmal deutlich auf 251 Euro erhöht und belasse das Rating auf "kaufen".Seit Beginn des Ukraine-Kriegs seien sowohl der Aktienkurs von Rheinmetall als auch seine langfristigen operativen Ergebnisschätzungen (EBIT) deutlich gestiegen, habe Weier geschrieben. Er sehe aber immer noch Luft nach oben und habe deshalb seine EBIT-Prognosen ein weiteres Mal angehoben.Die Rheinmetall-Aktie eile derzeit von einem Allzeithoch zum nächsten und gehe es nach der UBS, werde die Rally demnächst noch weiter zu gehen. Die neue Studie beflügle unterdessen den Kurs, am Freitagvormittag stehe der Titel mit knapp drei Prozent im Plus.(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link