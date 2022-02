Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

96,52 EUR +1,13% (14.02.2022, 12:41)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

96,46 EUR -0,50% (14.02.2022, 12:27)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (14.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Aktie von Rheinmethall gebe weiter Gas. Sie gewinne am Montag auf der Handelsplattform Tradegate 1,2 Prozent auf 96,60 Euro. Dabei profitiere das Papier auch von starken Zahlen. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer habe im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient. Der MDAX -Konzern habe beim Ergebnis die eigenen Ziele und auch die Erwartungen am Markt übertroffen.Das operative Ergebnis sei im vergangenen Jahr den vorläufigen Zahlen zufolge gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert um rund ein Drittel auf 595 Millionen Euro gestiegen. Damit habe das Unternehmen eine operative Marge von voraussichtlich rund 10,5 Prozent erreicht - etwas mehr als die Prognose von rund 10 Prozent. Analysten hätten mit rund 570 Millionen Euro auch weniger Gewinn erwartet.Insbesondere das Schlussquartal sei mit Blick auf die Ergebnisse gut gelaufen - hier habe das Unternehmen eine operative Marge von 16,4 Prozent erzielt. Das sei vorwiegend auf Sparmaßnahmen sowie einen vorteilhaften Produktmix zurückzuführen, habe es geheißen. Auch beim freien Barmittelzufluss im Tagesgeschäft habe Rheinmetall besser abgeschnitten, als zuletzt selbst gedacht.Die Privatbank Berenberg habe das Kursziel für Rheinmetall nach vorläufigen Jahreszahlen von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer habe insgesamt stark abgeschnitten und mit der guten operativen Ergebnis- sowie Barmittelentwicklung den leicht enttäuschenden Umsatz mehr als wettgemacht, habe Analyst George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Für 2022 sehe er das Unternehmen gut aufgestellt.Anleger, die investiert sind, bleiben weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Rheinmetall-Aktie. Das bisherige Allzeithoch sei im Jahr 2018 bei 119,35 Euro markiert worden. (Analyse vom 14.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)