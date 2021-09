Überdies leide die chinesische Konjunktur unter dem geldpolitischen Bremsmanöver der Zentralbank, die sich in einem starken Rückgang des Wachstums der Geldmenge (M1 wie M2) niederschlage. So verwundere es nicht, dass die Einkaufsmanagerindices sowohl im industriellen wie im Dienstleistungssektor unter die Marke von 50 gefallen seien, was auf eine rezessive Wirtschaftsentwicklung hindeute. Mit Verzögerung sollte die auch in Europa ankommen.



Die schwächeren Konjunkturaussichten hätten die Anstiege bei vielen Rohstoffpreisen gestoppt bzw. deutlich abgeschwächt. Die strukturellen Angebotsdefizite bei vielen Industriemetallen, vor allem den sogenannten "grünen" Metallen wie Kupfer, Nickel, Aluminium, Lithium oder Kobalt, die große Bedeutung für den Umstieg auf die Elektromobilität hätten, würden jedoch keine nachhaltigen Preisrückgänge erwarten lassen. Nach den Einbrüchen bei vielen Industriemetallen und Erdöl in den Jahren 2015, 2016 und 2020 würden die Unternehmen notwendige Investitionen scheuen, um die steigende Nachfrage befriedigen zu können. Nicht zuletzt seien die Minen- und Ölkonzerne wegen des wachsenden Drucks zu mehr ökologischer Nachhaltigkeit vonseiten der Finanzinvestoren stark verunsichert. Viele naiv-fundamentalistische ESG-Anhänger würden diese Unternehmen boykottieren, obgleich sie entscheidend für das Gelingen des Umbruchs zu klimafreundlicheren Lösungen seien. Die Pariser Klimaziele könnten nur erreicht werden, wenn der Umbau der CO2-intensiven Branchen angegangen werde, weil dort der Hebel zum CO2-Abbau am größten sei.



Vervielfachungen bei den Fracht- und Containerpreisen auf den wichtigsten Handelsrouten zwischen Asien, USA und Europa hätten zusätzlich zu den rasanten Anstiegen bei den industriellen Erzeugerpreisen geführt. Auch hier sei ein schnelles Ende der Preisentwicklung nicht zu erwarten. So würden Anstiege bei den Produzentenpreisen von über 8% in den USA, über 9% in China und mehr als 12% in Deutschland nicht verwundern. Infolgedessen würden sich auch die Verbraucherpreise in den USA stabil über 5% halten und würden in Europa bis Jahresende noch weiter anziehen. Verstärkt werde dieser Trend von einem ansteigenden Lohnwachstum. Der durch die Demografie noch zunehmende Mangel an qualifizierter Arbeit lasse die Löhne in den USA Richtung 5% im Vorjahresvergleich steigen. Eine "kleine" Lohn-Preis-Spirale werde sich somit weder in den USA noch in Europa vermeiden lassen. (Ausgabe vom 23.09.2021) (24.09.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Schon seit Monaten werden in den USA die Wachstumsprognosen für dieses Jahr nach unten revidiert, so Dr. Manfred Schlumberger, Leiter Portfoliomanagement bei StarCapital.Aktuell würden sie bereits bei unter 6% liegen. Die grassierende Delta-Variante infolge der im internationalen Vergleich niedrigen Impfquote, vor allem in den Südstaaten, lasse das Vertrauen der US-Konsumenten einbrechen. Auch die Rückgänge bei den Autoabsatzzahlen würden eine eindeutige Sprache sprechen. Während man für die Unternehmensgewinne in 2021 noch von Steigerungen von über 40% ausgehe, würden die Schätzungen für 2022 nur noch bei 5 bis 7% liegen, vorausgesetzt die Konjunktur schwäche sich nicht noch weiter ab. Auch die Dynamik der gegenüber den USA verzögerten Konjunkturentwicklung in Europa lasse moderat nach. Hier mache sich vor allem der Materialmangel bei den Vorprodukten und die Lieferengpässe bemerkbar. Insbesondere stocke der Nachschub aus China. Die Volksrepublik fahre weiter eine partiell harte Lockdown-Politik, vermutlich nicht zuletzt weil die Wirksamkeit der selbstentwickelten Impfstoffe zu wünschen übrig lasse. Dazu kämen gewaltige Probleme im Immobiliensektor, die sich im drohenden Kollaps des Evergrande-Konzerns mit seinen 300 Mrd. USD Schulden manifestieren würden.