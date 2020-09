Xetra-Aktienkurs Repsol-Aktie:

Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) ist ein global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgehandelt, welche sowohl die Förderung als auch Raffination und Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte ausführen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Zudem engagiert sich das Unternehmen verstärkt in alternativen Energiemärkten und der Energieproduktion aus erneuerbaren Ressourcen. Die regionalen Schwerpunkte des Konzerns liegen in Argentinien und Spanien. (04.09.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des spanischen Ölkonzerns Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) von 7,40 Euro auf 6,40 Euro.Repsol werde im Zeitraum 04.09. bis 18.12.2020 laut eigenen Angaben Aktienrückkäufe (23.632.965 Aktien, maximales Volumen: 227,2 Mio. Euro; entspräche durchschnittlich 9,60 Euro je Aktie >> im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs) tätigen. Die Aktienrückkäufe würden 1,45% des gegenwärtigen Grundkapitals entsprechen (1.626.379.018 Aktien; davon 93.483.709 Stück per 30.06.2020 im eigenen Bestand). Die Aktienrückkäufe, die bisher in H1/2020 getätigt worden seien (netto: 12.714.804 Aktien) zzgl. der nun angekündigt worden seien, würden damit die neuen Aktien kompensieren, die im Rahmen der Scrip-Dividenden-Option im laufenden Jahr emittiert worden seien (Januar 2020: 38.647.825 Aktien; Juni 2020: 60.335.140 Aktien) nicht.Diermeier habe seine Erwartungen angepasst (u.a. berichtetes EPS: -0,90 (alt: -0,88) Euro; bereinigtes/berichtetes EPS 2021e: +0,80 (alt: +0,78) Euro). Die Ertragsperspektiven des Repsol-Konzerns würden seines Erachtens getrübt bleiben. Der notwendige Wandel des Geschäftsmodells (Entwicklung vom Öl- und Gaskonzern zum Energiekonzern) bleibe nach Meinung des Analysten herausfordernd. Seit seiner letzten Studie (am 28.07.) habe die Repsol-Aktie nochmals rund 10% nachgegeben. Der Analyst sehe das Aktienrückkaufprogramm nicht als Treiber bzw. große Stütze für die Repsol-Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link