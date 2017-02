Xetra-Aktienkurs Repsol-Aktie:

13,89 EUR +0,07% (24.02.2017, 13:36)



Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:

13,71 EUR -1,23% (24.02.2017, 14:55)



ISIN Repsol-Aktie:

ES0173516115



WKN Repsol-Aktie:

876845



Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REPYF



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) ist ein global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgehandelt, welche sowohl die Förderung als auch Raffination und Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte ausführen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Zudem engagiert sich das Unternehmen verstärkt in alternativen Energiemärkten und der Energieproduktion aus erneuerbaren Ressourcen. Die regionalen Schwerpunkte des Konzerns liegen in Argentinien und Spanien. (24.02.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des spanischen Ölkonzerns Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) von 13,50 Euro auf 14,50 Euro.Der bereinigte Nettogewinn (698 Mio. Euro) für das Q4/2016 habe die Analystenprognose (406 Mio. Euro) und den Marktkonsens (488 Mio. Euro) deutlich übertroffen. Der Upstream-Bereich sei (leicht) profitabel gewesen. Das Gearing (per 31.12.2016: 34%) habe infolge eines starken freien Cashflows im Quartalsverlauf weiter verbessert werden können. Das mehrfach erhöhte Effizienzsteigerungs- und Synergieziel sei übertroffen worden. Die Reserveersatzrate habe in 2016 sowohl auf berichteter Basis (103%) als auch auf bereinigter Basis (124%) über der wichtigen Marke von 100% gelegen. Jedoch sei die Reichweite der nachgewiesenen Reserven infolge des deutlichen Produktionsanstiegs (+24% y/y) auf unterdurchschnittliche 9,5 Jahre gesunken.Repsol habe die Aussage wiederholt, dass der freie Cashflow nach Dividendenzahlung in 2017 bei einem Ölpreis von rund 40 (2016: 42) USD/Barrel ausgeglichen sein solle. Die Öl- und Gasförderung von Repsol werde 2017 leicht rückläufig (y/y) sein. Unterstützung bei der weiteren Verschuldungsreduzierung sollte der Konzern von den Ölpreisen erfahren.Börsenplätze Repsol-Aktie: