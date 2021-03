Die US-Konjunkturdaten hätten ein gemischtes Bild gezeigt. Während gemäß dem vorbörslich vorgelegten ADP-Arbeitsmarktbericht der Beschäftigungsaufbau im Februar nur etwa halb so hoch wie erwartet ausgefallen sei, sei der IHS-Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistungsbranche besser ausgefallen als im Vorfeld prognostiziert worden sei. Die uneinheitlichen makroökonomischen Vorgaben dürften Anleger in Europa dann für Gewinnmitnahmen genutzt haben, weshalb die europäischen Indices ihre Gewinne nach einem anfänglich festeren Start wieder abgegeben hätten. So sei beispielsweise der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wieder deutlich unter sein Allzeithoch zurückgefallen. Auf Sektorebene sei es in Europa vor allem für die europäischen Automobilhersteller kräftig (+2,6%) nach oben gegangen. Die Automobilaktien hätten vor allem im Sog von VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) kräftig zugelegt, wo mit der Lancierung des Elektrofahrzeugs ID.3 ein aussichtsreicher Kandidat auf den Weg gebracht werde.



In Asien würden die wichtigsten Leitindices heute geschlossen im roten Bereich notieren. Für Europa würden die vorbörslichen Indikationen aktuell einen schwächeren Handelsstart erwarten lassen.



Die Ölpreise hätten nach Berichten, wonach die OPEC+-Staaten bei ihrem heutigen Treffen die Fördermenge entgegen den bisherigen Erwartungen nicht erhöhen dürften, deutlich angezogen. Für Auftrieb habe auch die weiterhin geringe Raffinerie-Auslastung unter anderem in Texas wegen des Kälteeinbruchs gesorgt. Bitcoin sei wieder über die Marke von USD 50.000 geklettert. Gold habe unter dem neuerlichen Renditeanstieg gelitten. (04.03.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der neuerliche Renditeanstieg führte an der Wall Street am gestrigen Handelstag zu Abgaben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Unter stärkerem Druck seien vor allem die Technologieaktien gestanden, welche aufgrund ihrer höheren Kapitalintensität eine ausgeprägtere Sensitivität gegenüber steigenden Renditen bzw. Marktzinsen aufweisen würden. Die Ankündigung von US-Präsident Biden, dass bis Ende Mai genügend Impfstoff für alle erwachsenen US-Bürger zur Verfügung stehen werde und es noch diese Woche zur Beschlussfassung des knapp USD 2 Bio. schweren Konjunkturorogramms im Senat kommen sollte, hätten hier nicht zu kompensieren vermocht. Insofern hätten sowohl der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) (-0,4%) als auch der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (-1,3%) merklich schwächer geschlossen. Noch deutlicher habe es die Technologiebörse NASDAQ erwischt, welche mit einem Minus von 2,9% aus dem Handel gegangen sei. Auf Sektorebene hätten die Energietitel mit einem Plus von aggregiert 1,4% den stärksten Zuwachs verzeichnet.