Xetra-Aktienkurs Renault-Aktie:

24,78 EUR -0,08% (23.10.2020, 15:48)



Euronext Paris-Aktienkurs Renault-Aktie:

24,50 EUR -1,57% (23.10.2020, 16:06)



ISIN Renault-Aktie:

FR0000131906



WKN Renault-Aktie:

893113



Ticker Symbol Renault-Aktie:

RNL



Euronext - Paris Ticker Symbol Renault-Aktie:

RNO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Renault-Aktie:

RNSDF



Kurzprofil Renault S.A.:



Der Automobilproduzent Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) entwickelt und vermarktet PKW und Leichtlastkraftwagen. Renault umfasst die drei Marken Renault, Dacia und Samsung. Zudem ist Renault an Nissan und dem russischen Autoproduzenten AvtoVAZ beteiligt. Zu den bekannten Produktlinien von Renault zählen der Clio, Languna, Twingo sowie der Kangoo. (23.10.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Autobauers Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) von 22 Euro auf 23 Euro.Der Umsatz von Renault sei in Q3/2020 um 8,2% gesunken, der Absatz um 6,1%. Renault komme schlechter durch die Corona-Pandemie als die deutschen Autobauer. Den Franzosen drohe mit ziemlicher Sicherheit ein zweites Jahr in Folge mit roten Zahlen. Die Allianz mit Nissan scheine zudem recht instabil. Nissan sehe sich als der stärkere Partner, wenngleich Renault rund 43% der Nissan-Aktien halte. Jedoch dürfte eine Auflösung der Allianz für alle Beteiligten auch keine zielführende Lösung sein, zumal die Automobilwelt derzeit massiv unter disruptivem Druck stehe. Corona tue ein Übriges. Der seit Juli amtierende CEO Luca de Meo habe die wichtige und zugleich schwierige Aufgabe, die Allianz aus Renault und Nissan zu festigen und unwiderruflich zu machen. Möglich, dass sich in absehbarer Zeit mit dem Daimler-Konzern, der bereits wechselseitige Beteiligungen mit Renault und Nissan eingegangen sei, ein weiterer Partner dem Bündnis nähere. Renault sei gegenwärtig mit einer Marktkapitalisierung von EUR 7,4 Mrd. ein Leichtgewicht.Frank Schwope, Analyst der Nord LB, bestätigt seine Halteempfehlung für die Renault-Aktie. (Analyse vom 23.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Renault-Aktie: