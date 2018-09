Euronext Paris-Aktienkurs Renault-Aktie:

Kurzprofil Renault S.A.:



Der Automobilproduzent Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) entwickelt und vermarktet PKW und Leichtlastkraftwagen. Renault umfasst die drei Marken Renault, Dacia und Samsung. Zudem ist Renault an Nissan und dem russischen Autoproduzenten AvtoVAZ beteiligt. Zu den bekannten Produktlinien von Renault zählen der Clio, Languna, Twingo sowie der Kangoo. (27.09.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse der DZ BANK:Renault (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) ist einer der führenden europäischen Automobilhersteller mit Schwerpunkt im Volumensegment, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Seit 2002 bestehe eine Allianz mit Nissan, die durch die Beteiligung an Mitsubishi Motors 2016 erweitert worden sei. Während der Umsatz der Automobilaktivitäten unter Ausschluss der russischen AvtoVaz ("Lada") nahezu unverändert geblieben sei, habe "Lada" mit +14,4% sowie die Tochter RBI Banque durch die Ausreichung von Autokrediten mit +28,9% die Glanzlichter setzen können. Neben der Erwartung eines Umsatzwachstums rechne das Unternehmen für 2018 weiter mit einer operativen Marge oberhalb von 6% (erstes Halbjahr 2018: 6,4%). Während Renault dem europäischen Automarkt einen Zuwachs von 1,5% (bislang 1,0) zubillige, liege die Prognose für wichtige außereuropäische Markte (Russland mehr als 10%, China 5%, Indien 8%) deutlich höher.Die Zahlen zum zweiten Quartal seien gemischt gewesen. Der Konzern habe mit negativen Währungseinflüssen sowie steigenden Rohstoffkosten gekämpft. Ein Lichtblick sei aber die deutlich profitable Tochter AvtoVaz gewesen.Vor diesem Hintergrund bleiben wir für das Unternehmen weiter positiv eingestellt, so die Analysten der DZ BANK. (Analyse vom 24.09.2018)Börsenplätze Renault-Aktie:Xetra-Aktienkurs Renault-Aktie:74,37 EUR +0,42% (26.09.2018, 17:35)