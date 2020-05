Euronext Paris-Aktienkurs Renault-Aktie:

Kurzprofil Renault S.A.:



Der Automobilproduzent Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) entwickelt und vermarktet PKW und Leichtlastkraftwagen. Renault umfasst die drei Marken Renault, Dacia und Samsung. Zudem ist Renault an Nissan und dem russischen Autoproduzenten AvtoVAZ beteiligt. Zu den bekannten Produktlinien von Renault zählen der Clio, Languna, Twingo sowie der Kangoo. (27.05.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Autobauers Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) von 16 auf 20 Euro.Die Allianz um Renault, Nissan und Mitsubishi habe heute ein neues Modell der Zusammenarbeit zur Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der Partnerunternehmen vorgestellt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das neue Allianz-Modell solle die Kosten senken und das Bündnis stabilisieren. Eine wie von Carlos Ghosn einst angestrebte Fusion der Unternehmen sei längst vom Tisch. Eine derartige Allianz sei jedoch deutlich instabiler als eine Fusion. Ob mit dem neuen Modell auch die Unzufriedenheit des japanischen Partners Nissan beseitigt sei, der in den vergangenen Jahren häufig das Renault-Ergebnis gestützt habe, dürfe angezweifelt werden. Schließlich sehe sich Nissan als der stärkere Partner, auch wenn Renault 43% der Nissan-Aktien halte. Allerdings dürfte eine Auflösung der Allianz für alle Beteiligten auch keine Lösung gewesen sein, zumal die Automobilwelt derzeit massiv unter disruptivem Druck stehe. Möglich, dass sich in absehbarer Zeit mit dem Daimler, der bereits wechselseitige Beteiligungen mit Renault und Nissan eingegangen sei, ein weiterer Partner dem Bündnis nähere.Marktbedingt hebt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Renault-Aktie von 16 auf 20 Euro an und bestätigt zugleich seine Halteempfehlung für das Wertpapier. (Analyse vom 27.05.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Renault S.A.": Keine vorhanden.Börsenplätze Renault-Aktie:Xetra-Aktienkurs Renault-Aktie:21,85 EUR +14,57% (27.05.2020, 12:36)