Reliance Industries Limited (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) gehört zu den größten privaten indischen Unternehmen im Bereich Öl und Gas. Die Gruppe ist in den Bereichen Erölgewinnung und -raffinerien, Kohlenwasserstoff-Exploration, Petrochemie, Handel, digitale Services sowie Media tätig.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Reliance Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die GDR-Aktie von Reliance Industries Limited (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) unter die Lupe.Jahrelang habe das Öl-Geschäft für Reliance Industries als Brot- und Buttergeschäft gegolten. Mittlerweile stecke der Konzern mitten in einem Wandel. Neue Bereiche, wie die Telekommunikations- und Einzelhandelssparte, würden erfolgreich das Geschäftsmodell des Konglomerats ergänzen. Für den Aufbau der neuen Geschäftsfelder habe der Konzern hohe Investitionen aufwenden müssen. Hierfür habe Reliance Schulden aufgenommen, die nun abgebaut werden sollten.Mukesh Ambani, Geschäftsführer und Mehrheitsaktionär von Reliance, habe im August 2019 verkündet, dass er die Nettoverschuldung bis März 2021 auf Null drücken möchte. Das klinge ziemlich ambitioniert angesichts der Tatsache, dass sich der Schuldenberg mittlerweile auf umgerechnet circa 19 Milliarden Euro belaufe.Durch Teilverkäufe des 100-prozentigen Tochterunternehmens Jio habe Reliance zuletzt das Interesse vieler ausländischen Investoren wecken können. Das habe dem Konzern zuletzt umgerechnet zehn Milliarden Euro eingebracht. Mit Saudi Aramco habe 2019 ein ähnlicher Deal eingefädelt werden können, der Reliance sogar 15 Milliarden Dollar einbringen solle. Diese Vereinbarung sollte planmäßig im März 2020 abgeschlossen werden, habe jedoch im Zuge des Ölpreisverfalls verschoben werden müssen.Alleine die Kapitalerhöhung solle über sechs Milliarden Euro in die Kasse spülen. Laut eines Berichts der "Economic Times" seien die Bezugsrechte zwei Tage vor Ablauf der Zeichnungsfrist überzeichnet.Mit dem Wandel des Geschäftsmodells begeistere Reliance Industries sowohl institutionelle, als auch private Investoren. Trotz des unsicheren Marktumfeldes im Zuge der Corona-Krise beweise die starke Nachfrage beider Investorengruppen starkes Vertrauen in das Unternehmen. Mit einem KGV von 20 sei die Aktie keinesfalls zu teuer.Interessierte Anleger können hier noch zugreifen, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.06.2020)