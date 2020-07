Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Reliance Industries GDR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Reliance Industries GDR-Aktie:

46,95 EUR +3,07% (13.07.2020, 14:07)



ISIN Reliance Industries GDR-Aktie:

US7594701077



WKN Reliance Industries GDR-Aktie:

884241



Ticker-Symbol Deutschland Reliance Industries GDR-Aktie:

RLI



Kurzprofil Reliance Industries Limited:



Reliance Industries Limited (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) gehört zu den größten privaten indischen Unternehmen im Bereich Öl und Gas. Die Gruppe ist in den Bereichen Erölgewinnung und -raffinerien, Kohlenwasserstoff-Exploration, Petrochemie, Handel, digitale Services sowie Media tätig. (13.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Reliance Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die GDR-Aktie des indischen Mischkonzerns Reliance Industries Limited (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) ein Kauf.Laut Reuters gewinne Reliance mit dem amerikanischen Chiphersteller QUALCOMM einen neuen strategischen Partner für seine Telekommunikationssparte Jio. QUALCOMM steige bei Jio Platforms mit 97,1 Mio. Euro ein und erhalte einen Anteil von 0,15 Prozent. Inzwischen habe Reliance über 25 Prozent von Jio an Investoren verkauft.Die Tech-Investoren würden sich in zwei Kategorien unterteilen lassen: Bei dem saudischen Staatsfonds PIF sowie den Beteiligungsgesellschaften Silver Lake, KKR und Vista Equity handle es sich um reine Geldgeber. Wichtiger seien aber die strategischen Partner wie Facebook, Intel und jetzt QUALCOMM."QUALCOMM bietet fundierte Technologie Know-how und Einblicke, die uns helfen werden, unsere 5G-Vision und die digitale Transformation Indiens für Menschen und Unternehmen zu verwirklichen", habe Reliance-CEO Mukesh Ambani in einer Unternehmensmitteilung gesagt.Die Reliance Industries-Aktie bleibt ein Kauf, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2020)