Kurzprofil Reliance Industries Limited:



Reliance Industries Limited (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) gehört zu den größten privaten indischen Unternehmen im Bereich Öl und Gas. Die Gruppe ist in den Bereichen Erölgewinnung und -raffinerien, Kohlenwasserstoff-Exploration, Petrochemie, Handel, digitale Services sowie Media tätig. (06.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Reliance Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die GDR-Aktie von Reliance Industries Limited (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) ein Kauf.Der indische Mischkonzern habe schon wieder einen neuen Investor für seine Telekommunikationssparte gewinnen können. Intel investiere 254 Millionen Dollar in Jio Platforms und erhalte einen Anteil von 0,39 Prozent. Der Chiphersteller reihe sich als Investor Nummer elf in eine breite Investorengemeinschaft ein, die auf die indische Digitalisierung setze.Mit Intel als neuen Partner ergebe sich für Reliance die Gelegenheit, von der technischen Expertise des Chipherstellers zu profitieren. Greyhound Research gehe davon aus, dass Intel Jio dabei helfen werde, Laptops und Tablets auf den Markt zu bringen. Dementsprechend wäre das Wachstumspotenzial noch lange nicht ausgeschöpft.Mit einer Bevölkerung von 1,3 Milliarden Menschen biete Indien jede Menge Wachstumsmöglichkeiten. Jios Ökosystem umfasse mittlerweile rund 400 Millionen Abonnenten. Analysten von Bernstein Research würden schätzen, dass diese Zahl bis 2023 auf 500 Millionen steige.Die Reliance Industries-Aktie bleibt ein Kauf, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2020)