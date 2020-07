Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Reliance Industries Limited:



Reliance Industries Limited (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) gehört zu den größten privaten indischen Unternehmen im Bereich Öl und Gas. Die Gruppe ist in den Bereichen Erölgewinnung und -raffinerien, Kohlenwasserstoff-Exploration, Petrochemie, Handel, digitale Services sowie Media tätig. (15.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Reliance Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die GDR-Aktie des Mischkonzerns Reliance Industries Limited (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) ein Kauf.Google steige mit 4,5 Milliarden Dollar beim indischen Technologieplayer Reliance Jio ein. Das habe CEO Mukesh Ambani am Mittwoch auf der Hauptversammlung bekannt gegeben. Der amerikanische Suchmaschinenspezialist erhalte für sein Investment einen Anteil von 7,7 Prozent an der Telekommunikationssparte.Google sei nach der Facebook-Partnerschaft der nächste spektakuläre Großinvestor für Jio. Einschließlich Google seien mittlerweile 13 Großinvestoren auf die indische Digitalisierungsschmiede aufmerksam geworden."Jeder sollte Zugang zum Internet haben. Wir sind stolz darauf, mit Reliance Jio zusammenzuarbeiten, um den Zugang für Hunderte von Millionen in Indien zu verbessern, die kein Smartphone besitzen", habe Google CEO Sundar Pichai nach Bekanntwerden via Twitter gesagt.Die Reliance Industries-Aktie bleibt aussichtsreich und ein Kauf, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2020)