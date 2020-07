Seit der "Aktionär"-Empfehlung in Ausgabe 21/2020 liege die Reliance-Aktie 45 Prozent im Plus. Ein Ende der Rally zeichne sich nicht ab. Das Konglomerat sei in vielen wachstumsstarken Feldern engagiert. Zudem gebe es kaum nennenswerte Konkurrenz in Indien. Mit den strategischen Partnerschaften, die Reliance in den letzten Wochen eingefädelt habe, werde in den nächsten Monaten das Fundament gelegt, diese dominante Marktstellung weiter auszubauen.



Die Reliance Industries-Aktie bleibt eine attraktive Depotbeimischung, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Reliance Industries GDR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Reliance Industries GDR-Aktie:

52,90 EUR -8,79% (21.07.2020, 14:38)



ISIN Reliance Industries GDR-Aktie:

US7594701077



WKN Reliance Industries GDR-Aktie:

884241



Ticker-Symbol Deutschland Reliance Industries GDR-Aktie:

RLI



Kurzprofil Reliance Industries Limited:



Reliance Industries Limited (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) gehört zu den größten privaten indischen Unternehmen im Bereich Öl und Gas. Die Gruppe ist in den Bereichen Erölgewinnung und -raffinerien, Kohlenwasserstoff-Exploration, Petrochemie, Handel, digitale Services sowie Media tätig. (21.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Reliance Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die GDR-Aktie des Mischkonzerns Reliance Industries Limited (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) eine attraktive Depotbeimischung.Der indische Mischkonzern habe in den vergangenen Wochen vielversprechende Partnerschaften eingetütet. Eine der spannendsten Kooperationen sei mit Google geschlossen worden. Gemeinsam möchten die Unternehmen den zweitgrößten Smartphone-Markt der Welt erobern. Das Potenzial sei immens.Für Smartphone-Hersteller zähle Indien mit 400 Millionen Nutzern zu den weltweit wichtigsten Märkten. Dieser werde momentan von chinesischen Produzenten dominiert. Nach Angaben von Counterpoint Research hätten Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme und Oneplus, allesamt chinesische Marken, im ersten Quartal 2020 gemeinsam einen Marktanteil von 73 Prozent inne gehabt.Der Anteil von Google werde derzeit auf lediglich drei Prozent geschätzt. Daher sei das Interesse des amerikanischen Technologie-Giganten groß, in Indien im größeren Stil Fuß zu fassen.Analysten würden der Partnerschaft zwischen Google und Reliance Jio gute Chancen einräumen, den Markt erfolgreich aufzumischen. "Wenn man der Geschichte glauben darf, dann wird Reliance andere Marken unterbieten und eine echte Bedrohung für den Markt der Low-End-Smartphones darstellen", habe ein Tech-Analyst von Canalys der "Times of India" gesagt.Auf der Hauptversammlung vergangene Woche habe Reliance-CEO Mukesh Ambani angekündigt, dass Reliance Jio an einem Einstiegs-Smartphone für den indischen Markt arbeite.Inder würden günstige Smartphones bevorzugen. Ein Drittel aller verkauften Geräte hätten in einer Preisspanne von 130 bis 210 Euro gelegen, wie aus Daten von Counterpoint Research hervorgehe. Es gelte als das wachstumsstärkste Segment.