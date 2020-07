Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

551,90 EUR +0,99% (06.07.2020, 15:48)



NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

628,78 USD +1,02% (06.07.2020, 15:58)



ISIN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: US75886F1075

US75886F1075



WKN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: 881535

881535



Ticker-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie Deutschland: RGO

RGO



NASDAQ-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: REGN

REGN



Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern. (06.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) unter die Lupe.Vergangene Woche habe der französische Pharma-Konzern Sanofi und der Partner Regeneron bekannt gegeben, dass das Arthritis-Mittel Kevzara (Sarilumab) im Rahmen einer Covid-19-Studie nicht die erhofften Ergebnisse erzielt habe. Doch damit seien die Amerikaner nicht aus dem Rennen im Kampf gegen Covid-19. Große Hoffnung ruhe auf den Antikörper-Cocktail von Regeneron, der nun in die klinische Phase-2/3-Studie überführt worden sei.Der klinische Fortschritt erfolge nach einer positiven Überprüfung der Sicherheitsergebnisse aus Phase 1. REGN-COV2 heiße der Hoffnungsträger von Regeneron, der nun in Kooperation mit dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) die nächste Phase der klinischen Entwicklung bestreite.In der Vorbörse könne die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie satte fünf Prozent zulegen, neue Rekordkurse seien beim Biotech-Wert in Sicht. Halteposition! Vom Aufschwung bei Regeneron - ausgehend vom Corona-Crash-Tief habe sich der Titel nahezu verdoppelt - profitiere auch der VIRICA-Index. Bei Schwäche bleiben Produkte auf den Index kaufenswert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2020)Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: