Regeneron Pharmaceuticals Inc. ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) unter die Lupe.US-Präsident Donald Trump habe das Medikament in den höchsten Tönen gelobt - nun habe der Antikörper-Cocktail zur Behandlung von Covid-19 in den USA eine Notfallzulassung erhalten. Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe sie dem Biotech-Unternehmen Regeneron am Samstag (Ortszeit) erteilt. Damit könne der Cocktail mit zwei Antikörpern zur Behandlung von Patienten ab zwölf Jahren eingesetzt werden, bei denen das Risiko bestehe, dass sie schwere Covid-19-Symptome entwickeln würden. Patienten, die sich im Krankenhaus befinden oder Sauerstoff benötigen würden, dürfen das Medikament nicht bekommen.Die FDA habe die Zulassung nach einer klinischen Studie mit 799 Erwachsenen mit leichten bis mittelschweren Covid-19-Symptomen erteilt, die nicht im Krankenhaus gewesen seien. Nach Angaben der "New York Times" habe Regeneron von der US-Regierung mehr als 500 Millionen Dollar für die Entwicklung des Medikaments erhalten. Die ersten 300.000 Dosen würden von der Regierung kostenlos zur Verfügung gestellt, aber die Patienten müssten möglicherweise Kosten an Gesundheitseinrichtungen zahlen, um das Medikament verabreicht zu bekommen, habe der Arzneimittelhersteller in einer Erklärung mitgeteilt.Der Antikörper-Cocktail solle verhindern, dass das Virus in die Zelle eintreten könne. Die Behandlung führe dem Unternehmen zufolge zu einer Reduzierung der Viruslast, also der Menge an nachweisbaren Viren, und zu einem rascheren Abklingen der Symptome. Am stärksten hätten demnach diejenigen Probanden profitiert, deren Immunsystem noch keine eigenen Antikörper gegen das Virus gebildet habe. Die Antikörper würden sich gegen zwei Regionen des Spike-Proteins auf der Oberfläche des Sars-CoV-2-Virus richten.Nach seiner Genesung von Covid-19 habe Trump im Oktober für die Behandlung der Krankheit mit dem Antikörper-Cocktail von Regeneron geworben. Das Medikament sei keine Behandlungsmethode, sondern ein "Heilmittel" und ein "Wunder", das bald allen zur Verfügung stehen solle, habe er versprochen."Der Aktionär" bleibt für die Aktie von Regeneron äußerst zuversichtlich, Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel. Die Aktie von Roche bleibe für den "Aktionär" eines der Basisinvestments im Pharmasektor. (Analyse vom 23.11.2020)Mit Material von dpa-AFX