Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Regenbogen-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Regenbogen-Aktie:

12,80 EUR -6,57% (13.10.2021, 11:00)



ISIN Regenbogen-Aktie:

DE0008009564



WKN Regenbogen-Aktie:

800956



Ticker-Symbol Regenbogen-Aktie:

RGB



Kurzprofil Regenbogen AG:



Die Regenbogen AG (ISIN: DE0008009564, WKN: 800956, Ticker-Symbol: RGB) wurde 1991 als GmbH gegründet und ist seit 2001 eine börsennotierte Aktiengesellschaft. In den letzten Jahren haben sich die Regenbogen Ferienanlagen vom Geheimtipp zum Inbegriff für einzigartige Urlaubswelten entwickelt. Das Versprechen an die Gäste: Alles für meine Erholung. Neben den klassischen Campingangeboten können sich Gäste in Ferienhäusern erholen, in Wellnessbereichen entspannen und in erstklassiger Gastronomie den Tag ausklingen lassen. Kurz: Jeder bekommt die Art von Erholung, die er braucht. (13.10.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Regenbogen: Corona verhagelt das Geschäft - AktienanalyseDas hatten sich vermutlich alle Stakeholder - also Aktionäre, Mitarbeiter Gäste und Banken - des Kieler Campingplatzbetreibers Regenbogen AG (ISIN: DE0008009564, WKN: 800956, Ticker-Symbol: RGB) anders vorgestellt, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Statt vom erhofften Boom beim Inlandstourismus im ersten Halbjahr zu profitieren, seien viele Anlagen des Campingplatzbetreibers lange coronabedingt geschlossen geblieben. Dementsprechend mau seien die Halbjahreszahlen ausgefallen. Doch zumindest der Aktienkurs entwickle sich stabil.Das erste Halbjahr 2021 der Regenbogen AG sei vom Corona-bedingten touristischen Übernachtungsverbot geprägt gewesen, das ab dem 02.11.2020 gegolten habe. Erst ab Mai 2021 hätten sie regional schrittweise wieder öffnen können. Das Ostergeschäft sei wiederholt komplett ausgefallen, ebenso die wichtigen Feiertage über Himmelfahrt und Pfingsten. Nur aufgrund der Übernahme dreier Ferienanlagen mit langfristigem Vermietungsstand habe der Vorjahresumsatz von 4,5 Mio. Euro gehalten werden können. Durch die Übernahmen seien aber die Kosten gestiegen. Das Betriebsergebnis (EBIT) habe sich folglich um 0,9 Mio. Euro auf -1,4 Mio. Euro verschlechtert, unter dem Strich habe ein Periodenverlust von 1,78 Mio. Euro gestanden.Doch Regenbogen-Vorstand Rüdiger Voßhall bleibe Optimist: "Unsere im Geschäftsbericht 2020 geäußerte Jahresprognose 2021 bestätigen wir und gehen von gegenüber Vorjahr stabilen Umsatzerlösen bei zugleich deutlich verschlechtertem Jahresergebnis aus. Auch wenn die Politik betont, erneute Lockdown-Maßnahmen verhindern zu wollen, müssen wir dem Risiko staatlicher Eindämmungsmaßnahmen Rechnung tragen. [ ] Die Nachfrage nach Tourismus im eigenen Land ist anhaltend stark - was fehlt, sind verlässliche Aussagen von der Politik, dass (gebuchte) Urlaube weiter wie geplant stattfinden können." Derzeit scheine kein weiterer Lockdown in Sicht. Dies dürfte das Regenbogen-Geschäft weiter beleben.Die Experten von "AnlegerPlus News" halten die Aktie deshalb weiterhin auch für Neuinvestments interessant. Ihr bisheriges Kursziel von 16 Euro würden sie aufrechterhalten, ebenso wie das Stopp-Loss-Limit bei 10 Euro. (Ausgabe 10/2021)