Tradegate-Aktienkurs Red Hat-Aktie:

150,07 Euro +0,15% (31.10.2018, 14:25)



NYSE-Aktienkurs Red Hat-Aktie:

USD 170,29 -0,14% (31.10.2018, 14:25, vorbörslich)



ISIN Red Hat-Aktie:

US7565771026



WKN Red Hat-Aktie:

923989



Ticker Symbol Red Hat-Aktie Deutschland:

RHI



Ticker Symbol Red Hat-Aktie NYSE:

RHT



Kurzprofil Red Hat Inc.:



Red Hat Inc. (ISIN: US7565771026, WKN: 923989, Ticker-Symbol: RHI, NYSE-Symbol: RHT) ist ein in Amerika beheimateter multinationaler Softwarekonzern, der Open-Source-Software anbietet. Red Hat’s Hauptquartier befindet sich Raleigh, North Carolina. Gegründet wurde Red Hat im Jahr 1993.

(31.10.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Red Hat-Aktienanalyse von Analyst Walter Pritchard von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse rechnet Analyst Walter Pritchard von der Citigroup im Hinblick auf die Aktien von Red Hat Inc. (ISIN: US7565771026, WKN: 923989, Ticker-Symbol: RHI, NYSE-Symbol: RHT) nur noch mit einer neutralen Kursentwicklung.Die Analysten der Citigroup passen ihr Bewertungsmodell für die Aktien von Red Hat Inc. nach der Bekanntgabe der Übernahme durch IBM an.Analyst Walter Pritchard veranschlagt das Kursziel nun bei 190,00 USD und geht nicht davon aus, dass ein Konkurrent mit einer höheren Offerte in einen Bieterwettstreit eintritt.In ihrer Red Hat-Aktienanalyse stufen die Analysten der Citigroup den Titel von "buy" auf "neutral" zurück.