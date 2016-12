London Stock Exchange-Aktienkurs Reckitt Benckiser-Aktie:

6.811,00 GBp -0,06% (23.12.2016, 13:35)



ISIN Reckitt Benckiser-Aktie:

GB00B24CGK77



WKN Reckitt Benckiser-Aktie:

A0M1W6



Ticker-Symbol Reckitt Benckiser-Aktie:

3RB



London Ticker-Symbol Reckitt Benckiser-Aktie:

RB



Kurzprofil Reckitt Benckiser:



Reckitt Benckiser (ISIN: GB00B24CGK77, WKN: A0M1W6, Ticker-Symbol: 3RB, London: RB) ist ein international führendes Unternehmen in Reinigungsprodukten und Haushaltswaren. Es entstand im Jahr 1999 durch eine Fusion zwischen dem britischen Unternehmen Reckitt & Colman und dem niederländischen Unternehmen Benckiser NV. Der Hauptsitz von Reckitt Benckiser befindet sich in Slough, einer Stadt westlich von London. Reckitt Benckiser ist in über 60 verschiedenen Ländern weltweit tätig. Im deutschsprachigen Raum sitzen die Niederlassungen für Deutschland in Mannheim, für Österreich in Wien und für die Schweiz in Wallisellen. (23.12.2016/ac/a/a)

New York (www.aktiencheck.de) - Reckitt Benckiser-Aktienanalyse von Analyst Mitch Collett von Goldman Sachs:Mitch Collett, Analyst von Goldman Sachs, senkt in einer aktuellen Branchenstudie das Kursziel für die Aktie des Herstellers von Reinigungsprodukten und Haushaltswaren Reckitt Benckiser (ISIN: GB00B24CGK77, WKN: A0M1W6, Ticker-Symbol: 3RB, London: RB) von 7.430 auf 7.130 GBp.Er habe seine Gewinnerwartungen (EPS) für den britischen Konsumgüterkonzern der Jahre 2016 bis 2018 nach unten revidiert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Denn die Herausforderungen in Indien dürften nach der Bargeldreform des Landes zunehmen. Zudem lasse der Rückenwind von der Währungsseite etwas nach.Mitch Collett, Analyst von Goldman Sachs, hat in einer aktuellen Branchenstudie das neutrale Votum für die Reckitt Benckiser-Aktie bestätigt und das Kursziel von 7.430 auf 7.130 GBp reduziert. (Analyse vom 23.12.2016)Xetra-Aktienkurs Reckitt Benckiser-Aktie:81,50 EUR +1,04% (23.12.2016, 14:40)