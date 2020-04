Boston (www.aktiencheck.de) - Berichte über das schlechteste globale BIP-Wachstum seit 50 Jahren oder die schwächste Wirtschaftsaktivität und Beschäftigung in den USA seit der Großen Depression verbergen die wahren Auswirkungen von COVID19 auf fast acht Milliarden Verbraucher und die 5,6 Milliarden Beschäftigten weltweit, so Amlan Roy, Leiter des Global Policy Research bei State Street Global Advisors.



Und obwohl lokal begrenzte wirtschaftliche Anreize vorhanden seien, fehle immer noch die "globale Koordination", die für eine globale menschliche Krise erforderlich sei. Gesundheit, Nahrung, Wasser und Wohnraum müssten durch eine logistische Koordination, wie sie noch nie zuvor stattgefunden habe, an die Haustüren oder in die Hände der Schwachen geliefert werden. Märkte, Volkswirtschaften und Gesellschaften würden sich erholen, sobald gesunde Arbeitnehmer und Verbraucher aus den Lockdowns entlassen würden, aber die Art und Weise werde nicht wie nach anderen Krisen sein. (17.04.2020/ac/a/m)





