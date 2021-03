Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Razer Inc.:



Razer Inc. (ISIN: KYG7397A1067, WKN: A2H6WY, Ticker-Symbol: 5RZ, Nasdaq OTC-Symbol: RAZFF) entwirft und baut ein spielerorientiertes Ökosystem aus Hardware, Software und Dienstleistungen. Die Hardware des Unternehmens umfasst Hochleistungs-Gaming-Peripheriegeräte und Blade-Gaming-Notebooks. Darüber hinaus bietet es Gaming-Handys, Gaming-Mäuse, Matten, Tastaturen, Headsets, Broadcaster, Konsolen, Desktops, Displays, Router, Zubehör, Bekleidung und Taschen. (25.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Razer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Razer Inc. (ISIN: KYG7397A1067, WKN: A2H6WY, Ticker-Symbol: 5RZ, Nasdaq OTC-Symbol: RAZFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Erst die Fintech-Probleme, dann der Abverkauf bei Gaming- und Tech-Aktien - doch am Mittwoch habe sich Razer mit den Geschäftszahlen für 2020 eindrucksvoll zurückgemeldet.Mit einem Umsatzzuwachs von 48 Prozent auf 1,21 Milliarden Dollar gehöre Razer im Corona-Jahr 2020 ganz klar zu den großen Profiteuren der Krise. Das rasante Wachstum habe dem Gaming-Konzern dabei geholfen, erstmals profitabel zu wirtschaften. Der Nettogewinn sei auf 0,81 Milliarden Dollar geklettert, nachdem 2019 noch ein Verlust von 83,5 Milliarden Dollar geschrieben worden sei.Die treibende Kraft hinter dem starken Geschäftsjahr sei die Hardware-Sparte gewesen, in der Razer Laptops, Kopfhörer oder Tastaturen für Gamer verkaufe. Laut Geschäftsführung sei das Kerngeschäft um 52 Prozent und erlöste 1,01 Milliarden Dollar gewachsen.Beim Ausblick für 2021 halte sich das Razer-Management jedoch zurück. Laut Mitteilung wolle man das Wachstumsmomentum auch 2021 beibehalten und überdurchschnittliches Wachstum erzielen. Ob damit jedoch ähnliche Wachstumsraten wie 2020 oder höhere als vor dem Ausnahmejahr gemeint seien, bleibe aktuell offen. Klar positiv anzumerken sei jedoch, dass Razer seine neu gewonnene Profitabilität auch 2021 beibehalten wolle.Mit den Jahreszahlen melde sich Razer erfolgreich am Finanzmarkt zurück und stoppe den jüngsten Abwärtstrend. Von einem neuen Aufwärtstrend könne jedoch erst wieder gesprochen werden, wenn die Razer-Aktie die Marke von 2,80 Hongkong-Dollar überwinde.Traue man Razer zu, aufgrund der aktuell noch anhaltenden Pandemie und neuen Produkten auch 2021 durchschnittlich so stark zu wachsen wie seit Börsengang (33 Prozent CAGR), könnte der Konzern im laufenden Jahr 1,61 Milliarden Dollar erlösen. Basierend auf dieser Schätzung sei die Razer-Aktie mit einem 21er-KUV von 1,6 bewertet. Unverändert attraktiv für einen Gaming-Konzern mit aussichtsreichen Fintech-Ambitionen. Leser, die nicht direkt in Hongkong handeln, achten bitte auf den Spread, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Razer-Aktie. (Analyse vom 25.03.2021)