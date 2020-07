Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



07.07.2020



SE0000135485



905265



27R



RSLBF



RaySearch Laboratories AB (ISIN: SE0000135485, WKN: 905265, Ticker-Symbol: 27R, Nasdaq OTC-Symbol: RSLBF) ist ein schwedisches Medizintechnikunternehmen, das Software für die Strahlentherapie von Krebs entwickelt. Sie vermarktet und verkauft ihre Produkte hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und in Europa durch Lizenzvereinbarungen mit Medizintechnikunternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RaySearch Laboratories-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des schwedischen Medizintechnikunternehmens RaySearch Laboratories (ISIN: SE0000135485, WKN: 905265, Ticker-Symbol: 27R, Nasdaq OTC-Symbol: RSLBF) unter die Lupe.Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning seien in vielen Bereichen nicht mehr wegzudenken. Auch in der Medizintechnik würden intelligente Anwendungen immer stärker Einzug halten. Mit RaySearch Laboratories aus Schweden habe Lesern DER AKTIONÄR in Ausgabe 20/2020 einen hochinteressanten Player mit Turnaround-Chance vorgestellt, der nun Fahrt aufnehme.Das Unternehmen fokussiere sich auf Software für Krebsbehandlungen und vertreibe die Produkte weltweit. Nach schrumpfenden Margen im Jahr 2018 und 2019 befinde sich RaySearch Laboratories auf Turnaround-Kurs. In Q1/2020 sei der Auftragseingang um 49 Prozent auf 300 Mio. Schwedische Kronen geklettert. Die Erlöse seien um 21 Prozent auf 209 Mio. Kronen bei einer verbesserten operativen Marge von 25 Prozent nach 13 Prozent im Vorjahresquartal gestiegen.In Q2 besteche das Unternehmen mit einigen positiven Nachrichten. So hätten die Schweden mit der amerikanischen Varian Medical Systems eine Interoperabilitätsvereinbarung für RayCare schließen können.Eine erfreuliche operative Entwicklung und der durchweg positive Newsflow habe der RaySearch Laboratories-Aktie Auftrieb verliehen. DER AKTIONÄR habe den Lesern den Titel in Ausgabe 20/2020 ans Herz gelegt. Seitdem stehe ein Kursplus von knapp 50 Prozent zu Buche.Engagierte Anleger sollten die Gewinne bei der RaySearch Laboratories laufen lassen, Neueinsteiger sollten einen Rücksetzer abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Neues Ziel: 13,00 Euro, Stopp auf 6,80 Euro nachziehen. (Analyse vom 07.07.2020)