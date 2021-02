München (www.aktiencheck.de) - Nächsten Mittwoch wird in Berlin der weitere Corona-Fahrplan für Deutschland entschieden. "Nicht nur Deutschland wird nach Großbritannien Öffnungspläne vorlegen, sondern die meisten Länder", so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck.Kommende Woche stünden neben dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag vor allem wichtige Stimmungsindikatoren für die Unternehmen im Fokus: am Montag und Mittwoch die finalen Einkaufsmanagerindices in Europa, USA und Japan, ebenfalls an diesen beiden Tagen die "ISM"-Berichte in den USA sowie von übermorgen Sonntag bis Mittwoch eine Serie von chinesischen Einkaufsmanager-Sentimentindices.Zudem würden in Deutschland am Montag Inflationsdaten für Februar (tags darauf für die Eurozone), am Dienstag der Arbeitsmarktbericht und am Freitag Auftragseingangszahlen (an diesem Tag auch für die USA) publiziert. Für den Euroraum stünden am Donnerstag darüber hinaus Einzelhandelsumsätze für Januar an. (26.02.2021/ac/a/m)