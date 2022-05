Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Spiegelbildlich zeigt der Kursverlauf des NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zum S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) eine klassische Topbildung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zuvor hätten sich die Technologiewerte fast 20 Jahre lang - seit 2002 - besser als die amerikanischen Standardwerte entwickelt. Dieser Trend habe sich in der Corona-Krise Anfang 2020 nochmals deutlich beschleunigt, doch inzwischen liege ein klassisches Doppeltop vor. Aufgrund dieser oberen Umkehr dürfte die lange Phase der Outperformance des Technologiesektors im Vergleich zum breiten US-Markt zu Ende gegangenen sein. Besonders bemerkenswert würden die Analysten in diesem Kontext das zyklische Hoch im Ratio-Chart von Anfang 2000 halten. Ein Rückfall unter diese Schlüsselmarke würde für ein weiteres Ausrufezeichen hinter den diskutierten Gezeitenwandel sorgen. Gleiches gelte für einen Rückfall in den Aufwärtstrendkanal seit 2009 (obere Begrenzung akt. bei 3,01). In der Summe würden beide Ratio-Charts langfristige Trendwenden zu Ungunsten des Technologiesektors signalisieren. (02.05.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Nasdaq 100



mehr >