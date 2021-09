Aktuell betreue die europäische Ratingagentur über 360 Ratingprojekte für Unternehmen unterschiedlichster Branchen, die rund 5.500 gültige Anleihen aus den Bereichen Corporate Issues, Bank Issues, Bank Covered Bonds, Institutional Investor Debt als auch Structured Finance umfassen würden. Unter anderem würden Unternehmen wie die SIGNA Holding und Zeppelin GmbH auf die Bewertungen der Ratingagentur vertrauen. Darüber hinaus führe die Agentur Länderratings (Sovereign Ratings) durch. Neben der Bonität der Staaten als Kreditnehmer würden dabei auch Schuldtitel oder finanzielle Verbindlichkeiten, die von einem Staat in Landes- oder Fremdwährung emittiert würden, bewertet.



Neuss (www.aktiencheck.de) - Als gegen Ende des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten das Eisenbahnnetz flächendeckend ausgebaut wurde und immer mehr Städte miteinander verband, etablierten sich zugleich die ersten Ratingagenturen auf dem Markt, so die Creditreform Rating AG.Ihr Ziel: Mehr Transparenz bei den Investitionsentscheidungen von Anlegern zu schaffen. Noch heute seien einige von ihnen aktiv, doch liege der Fokus nicht mehr allein auf der Schiene: So würden die Kreditwürdigkeiten von Unternehmen und Banken oder auch ganzer Staaten beurteilt. Jedoch werde der Ratingmarkt weltweit fast vollständig unter drei amerikanischen Agenturen aufgeteilt. Die Creditreform Rating AG habe in Europa einen Marktanteil von 0,5% und langfristig das Ziel, sich als europäisches Gegengewicht zu etablieren und den Wettbewerb zu beleben. Auf dem Weg dahin gelte es eine große Hürde zu überwinden: Die Aufnahme in das EZB-Rahmenwerk zur Begrenzung finanzieller Risiken bei den geldpolitischen Geschäften - dem so genannten Eurosystem Credit Assessment Framework (ECAF).Die ersten Ratingagenturen in den USA hätten Informationen über Unternehmen gesammelt, deren Finanzen sowie über das Management und hätten anhand dessen die Bonität bewertet. Für die Investoren seien diese Ratings ein wichtiges Hilfsmittel bei ihren Investitionsentscheidungen gewesen - und seien es bis heute. Zu diesen Agenturen hätten Standard & Poor's (gegründet 1860), Moody's (1909) und Fitch (1913) gehört, die sogenannten "Big Three", welche gegenwärtig über 90% des gesamten Ratingmarktes - sowohl weltweit als auch in Europa - unter sich aufteilen würden. Mit der Creditreform Rating AG stehe eine Agentur in den Startlöchern, diesen nahezu oligopolen Markt aufzubrechen und zu den amerikanischen Agenturen aufzuschließen.Die Creditreform Rating AG sei im Jahr 2000 in Neuss gegründet worden. Heute verfüge sie über rund 100 Mitarbeiter aus mehr als 15 Ländern und gelte als eine der führenden europäischen Ratingagenturen. Sie sei eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Creditreform AG und somit Teil der Creditreform Gruppe. Anders als die Muttergesellschaft, einer der größten Wirtschaftsauskunfteien Europas, stelle die Creditreform Rating keine Daten über Unternehmen in Deutschland und Europa anhand eines Scorings zur Verfügung. Stattdessen analysiere sie die Kreditwürdigkeit von Unternehmen, Banken, strukturierten Finanzprodukten sowie Ländern und bewerte das Ausfallrisiko auf der internationalen Ratingskala von AAA bis D. Zudem würden Finanzinstrumente in den Asset-Klassen Infrastruktur, Immobilien, erneuerbare Energien, Logistik, Aviation und strukturierte Finanzierungen beurteilt."Wir sind spezialisiert auf die Einschätzung von Kreditrisiken und bieten unseren international agierenden Kunden neben Ratingdienstleistungen auch Kreditservices und Marktanalysen", erkläre Vorstand Dr. Michael Munsch und ergänze: "Unternehmen sehen unsere Ratings als eine anerkannte und transparente Finanzmarktinformation für die Ansprache von potenziellen Investoren an. Darüber hinaus suchen vor allem institutionelle Investoren nach geeigneten Möglichkeiten der Kapitalanlage. Hierfür benötigen sie verlässliche, effiziente und transparente Bonitätsbeurteilungen zur Absicherung ihrer Anlageentscheidungen. Mit einem Rating von uns sichern sich Emittenten das Vertrauen von Investoren und Banken.""Wir konnten uns somit als erfahrener Partner für institutionelle Investoren im Markt etablieren. Dazu gehören beispielsweise Versorgungswerke, Pensionskassen und kleinere Versicherungen, die der Anlageverordnung unterliegen. Aber auch große und durch die Solvency II-Verordnung regulierte Versicherungen zählen zu unseren Kunden", sage Dr. Munsch und füge hinzu: "Die hohe Anzahl an Ratings im Bereich Institutional Investor Debt spiegelt unser gegenwärtiges Unternehmensmodell wider - sie haben die Summe der Unternehmensratings bei weitem überschritten."