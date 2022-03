Wie bereits auch in den vergangenen Tagen habe die US-Eröffnung etwas Schwung in den Handel gebracht. Im gestrigen Fall jedoch habe sich das Abwärtsmomentum gen Schlussglocke abermals verstärkt und habe auch die Wall Street tiefer schließen lassen - wenngleich mit vergleichsweise moderateren Verlusten. Auffallend sei dabei auch die Liquidität gewesen. Diese sei zuletzt nämlich vor allem in den USA relativ dünn gewesen, was in ohnehin unruhigen Zeiten die Volatilität noch zusätzlich ansteigen lasse. Die letzten beiden Handelstage verzeichnet hätten an der NASDAQ aber immerhin die höchsten Transaktionsvolumina seit Ende Januar gehabt. Die Motivation dafür warum sich die Anlegerschaft wieder vermehrt auf das Parkett gewagt habe, sei aber wohl kaum bei anderen Themen als dem Krieg in der Ukraine zu finden. Zwar wäre der Datenkalender mit Inflationsdaten aus Europa und US-PMIs eigentlich gut gefüllt gewesen, Makrodaten würden aber nach wie vor nur eine untergeordnete Rolle spielen. Selbiges gelte für Unternehmensdaten.



Heute Morgen setze sich die Schwäche größtenteils in Asien fort. Die vorbörslichen Indikationen für Europa würden auf einen Handelsstart leicht unter den gestrigen Schlusskursen hindeuten. Die russische Börse dürfte auch die kommenden Tage geschlossen bleiben.



An den Rohstoffmärkten hingegen gehe die Preisrally unermüdlich weiter. Die Rohölpreise seien zwischenzeitlich im zweistelligen Prozentbereich gestiegen, sodass beispielsweise ein Barrel der Nordseesorte Brent in der Spitze fast USD 108 gekostet habe. Und das, obwohl die Internationale Energieagentur (IEA) mit der Meldung habe aufhorchen lassen, dass 60 Millionen Fass an Ölreserven freigegeben werden sollten. Der Goldpreis habe auch, aber nur vergleichsweise moderat, auf rund USD 1.945 zulegen können.



Und wie ergehe es dem vermeintlichen digitalen Gold? Bitcoin & Co. hätten sich jüngst deutlicher Kursanstiege erfreut. Die gesamte Kapitalisierung des Kryptomarktes sei auf über USD 1,9 Billionen gestiegen, was auch auf Russland zurückzuführen sei. Denn während Kryptos als risky assets in Krisenzeiten normalerweise Hand in Hand mit den Aktienmärkten auf Tauchstation gehen würden, rege der Ausschluss Russlands vom internationalen Zahlungsverkehr die Fantasie der Kryptocommunity an. So könnten russische Bürger die Kryptoökonomie als Alternative zum SWIFT-System nützen, was grundsätzlich ein bullisches Signal für Bitcoin und andere Cyberwährungen wäre. (02.03.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In Anbetracht des Krieges in der Ukraine mussten die Aktienmärkte abermals einen rabenschwarzen Handelstag verbuchen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Angeführt vom österreichischen ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) seien auch EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) und DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit kräftigen Verlusten aus dem Handel gegangen, wobei Letztgenannter gar die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten habe abgeben müssen. Abermals seien es vor allem Bankentitel, gewesen welche das größte Minus zu verbuchen gehabt hätten. So habe der Subindex STOXX Europe 600 Banks mit -5,6% das Schlusslicht in der europäischen Sektorenlandschaft markiert. Aber auch der Industrie- und Automotivbereich sei im wahrsten Sinne des Wortes deutlich unter die Räder gekommen. Kein Wunder, würden die hohen Energiepreise, die Abhängigkeit vom russischen Gas, sowie Lieferengpässe und Logistikprobleme die Branche doch vor herausfordernde Zeiten stellen. Da aus der Ukraine keine oder zu wenige Kabelbäume für die Motoren geliefert werden könnten, dürfte die Produktion ab Freitag im BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC Symbol: BAMXF)-Werk in Steyr stillstehen - um nur ein Beispiel zu nennen.