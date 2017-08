Börsenplätze R. STAHL-Aktie:



Die R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2) ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die Öl- & Gasindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie sowie Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (11.08.2017/ac/a/d)



Haar (www.aktiencheck.de) - R. STAHL-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2) unter die Lupe.Die R. STAHL AG aus dem württembergischen Waldenburg sehe auf den ersten Blick aus wie ein prosperierender Mittelständler. Der Anbieter von Produkten und Dienstleistungen rund um den Explosionsschutz stecke als Lieferant tief im industriellen Fertigungsprozess. Doch operativ komme die Gesellschaft seit Jahren nicht wirklich vom Fleck, was sich am Aktienkurs zeige. Im 3-Jahresvergleich stünden satte 21,7% Wertverlust zu Buche - während DAX und Konsorten im Sprinttempo nach vorne gezogen seien.Man möge das auf eine abgewehrte Übernahme im Jahr 2014 durch die Familie Weidmüller zurückführen. Der Branchenkollege von R. STAHL habe satte 47.50 Euro je Aktie geboten - das Papier dümple heute umsatzlos bei 32 Euro. Ganz offensichtlich wäre die Weidmüller-Offerte wirtschaftlicher für die Aktionäre gewesen als das Wirken des aktuellen Managements. Dem Vorstand und Sprecher Martin Schomaker, seit 1991 bei R. STAHL, würden die rund die Hälfte des Kapitals haltenden Familien Zaiser und Stahl die Treue halten. Wohl würden die Eigentümer der Lesart der Gesellschaft zum siechenden, operativen Hergang folgen, wonach diese an der schwachen Branchennachfrage liege.Der Streubesitz steht am Katzentisch, bei der Aktie kann ich abwinken, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Für einen aktiven Leerverkauf sei das Thema Wertpapierleihe schwierig und stehe einer Spekulation à la Baisse als Hemmschuh entgegen. (Analyse vom 11.08.2017)