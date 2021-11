XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (25.11.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RWE will schneller grün werden - das soll sich auch für Aktionäre auszahlen - AktienanalyseRWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) hat ehrgeizige Ziele: Bis 2030 will der Energiekonzern seinen Anteil an Strom aus erneuerbaren Energien auf 50 Gigawatt im Jahr verdoppeln, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Um das zu erreichen, solle das Ausbautempo von Grünstrom-Projekten deutlich erhöht werden: Statt um durchschnittlich 1,5 Gigawatt solle die Gesamtleistung künftig im Schnitt um 2,5 Gigawatt jährlich gesteigert werden. Dafür habe sich das Unternehmen ein Budget von insgesamt 50 Mrd. Euro zurechtgelegt. Ein ganz schöner Brocken - gleichzeitig solle der Ausbau aber dafür sorgen, dass der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen jährlich um neun Prozent wachse. "2030 sollen es fünf Mrd. Euro sein", so RWE - voraussichtlich mehr als doppelt so viel wie im laufenden Geschäftsjahr. Den ersten Schritt dahin spiegele bereits die vom Management erhöhte Prognose für 2022 wider. Das bereinigte operative Ergebnis werde konzernweit auf 3,3 bis 3,6 Mrd. Euro steigen, habe der Konzern beim Kapitalmarkt mitgeteilt - rund 200 Mio. Euro mehr als bislang angepeilt.Am erwarteten Ergebniszuwachs sollten auch die Aktionäre profitieren: Die für 2021 prognostizierte Dividende von 90 Cent je Aktie solle in den kommenden Jahren die Untergrenze bilden. Neuigkeiten, die nicht nur bei Anlegern gut angekommen seien. Gelinge den Essenern die Umsetzung ihrer Ziele, seien die Papiere im Vergleich mit der direkten Konkurrenz massiv unterbewertet, habe Alberto Gandolfi von Goldman Sachs geschrieben. Andere Analysten hätten sich ähnlich geäußert. Die meisten Kursziele lassen denn auch reichlich Luft nach oben lassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 46/2021)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:34,07 EUR +3,68% (25.11.2021, 11:45)