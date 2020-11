Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (16.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Versorger RWE habe sich mit dem Wandel der Energiewelt arrangiert. Am Kohleausstieg führe kein Weg mehr vorbei, der Fokus richte sich immer stärker auf die Erneuerbaren Energien. Konzernchef Rolf Martin Schmitz schließe nicht einmal aus, dass der Ausstieg aus der Braunkohle schneller erfolge als bislang geplant."Wir unterstützen das neue Ziel von 55 Prozent Emissionseinsparungen bis 2030", habe Schmitz dem "Tagesspiegel" gesagt. Durch die Mittel für den Green Deal, aber auch durch die Corona-Hilfen gebe es nun die Chance, eine neue Industrie schneller aufbauen zu können, als es normalerweise der Fall wäre.Unter Umständen sei auch ein früheres Abschalten von RWE-Kohlekraftwerken möglich als in der Vereinbarung mit der Bundesregierung vorgesehen, habe Schmitz gesagt. Als Enddatum sei zwar 2038 oder ein Vorziehen auf 2035 vorgesehen. Allerdings: "Der Betrieb folgt immer dem Markt. Wenn der Markt in naher Zukunft keinen Braunkohlestrom mehr brauchen sollte, dann werden wir auch keinen mehr produzieren", habe Schmitz gesagt, aber hinzugefügt: "Das sehe ich aber derzeit nicht."Der neue Weg von RWE komme an der Börse gut an. Die Aktie stehe vor dem nachhaltigen Ausbruch über den massiven Widerstand im Bereich um 35 Euro. Doch auf dem aktuellen Niveau sei das Potenzial der Erneuerbaren Energien noch immer nicht ausreichend eingepreist.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link