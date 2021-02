Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

35,58 EUR -2,28% (08.02.2021, 16:03)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

35,70 EUR -1,49% (08.02.2021, 15:48)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol Deutschland RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol Deutschland: RWE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (08.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol Deutschland: RWE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Kaum ein Konzern repräsentiere den Wandel der Energiebranche derart stark wie RWE. Seit dem Innogy-Deal mit E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) spiele der Versorger plötzlich auch bei Erneuerbaren Energien wieder eine wichtige Rolle. In Großbritannien sei der DAX-Konzern nun bei einer Offshore-Ausschreibung erfolgreich gewesen.So habe sich RWE nach eigenen Angaben den Zuschlag für zwei Offshore-Windparks auf der Doggerbank, einer Sandbank nordöstlich der Küste Englands, gesichert. Die potenzielle Gesamtkapazität der Projekte betrage 3.000 Megawatt. In der Nähe entwickle der Versorger bereits ein Projekt."Die beiden Standorte auf der Doggerbank, für die wir den Zuschlag erhalten haben, passen perfekt in unser britisches Offshore-Windportfolio. Sie befinden sich in der Nähe unseres Offshore-Windprojekts Sofia, wodurch wir operative Synergien heben können", so Sven Utermöhlen, COO Wind Offshore Global von RWE Renewables. "Wir werden nun so schnell wie möglich mit der Entwicklung der Projekte und der Vorbereitung für die Genehmigung beginnen."RWE gehe mit der Rückbesinnung auf grüne Energien den richtigen Weg. An der Börse werde das honoriert. Weiter steigende Kurse seien beim DAX-Titel deshalb möglich. Anleger lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur RWE-Aktie. (Analyse vom 08.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link