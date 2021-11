XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,41 EUR +0,81% (18.11.2021, 17:35)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (19.11.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - RWE-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) charttechnisch unter die Lupe.Mit einem Minus von rund 3% im bisherigen Jahresverlauf 2021 ziere die RWE-Aktie die hinteren Plätze der DAX-Performance-Hitliste. Charttechnisch gebe es aber diverse Hoffnungsschimmer, dass der Titel auf den letzten Metern noch Boden gutmachen könne. Zunächst befinde sich das Papier seit 2017 in einem stabilen Aufwärtstrendkanal, in dessen Verlauf während der letzten Monate eine trendbestätigende Flagge ausgeprägt worden sei. Neben dem beschriebenen Konsolidierungsmuster würden die Analysten die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 32,02 EUR) als weiteren Silberstreif werten. Was jetzt noch fehle, sei ein Spurt über die jüngsten Hochs bei rund 34 EUR, welcher gleichzeitig eine Bodenbildung seit Februar abschließen würde. Einen Fingerzeig in Sachen Befreiungsschlag würden das neue MACD-Kaufsignal sowie die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke liefern. Gelinge der Befreiungsschlag, dann eröffne sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 5,50 EUR - mehr als ausreichend, um Kurs auf das bisherige Jahreshoch von Anfang Januar bei 38,65 EUR zu nehmen. Eine Absicherung neuer Long-Positionen auf Basis der o. g. Glättungslinie gewährleiste gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:33,57 EUR +0,48% (19.11.2021, 08:23)