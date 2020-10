Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (02.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Projektierer und Betreiber von Wind- oder Solarparks seien derzeit besonders gefragt an der Börse. Fast durch die Bank hätten die Aktien auch am Donnerstag wieder deutlich zulegen können. Zu den Gewinnern habe auch RWE gehört. Der Versorger habe mit dem gut 402,5 Mio. Euro schweren Nordex-Deal seinen Wandel zu mehr Erneuerbaren Energien weiter vorangetrieben.RWE werde das europäische Projektentwicklungs-Portfolio von Nordex übernehmen. Damit solle aber nicht Schluss sein. Auch die 2 Mrd. Euro aus der Kapitalerhöhung sollten für den Ausbau des Portfolios an Erneuerbaren Energien hergenommen werden. Kleinere Zukäufe habe der Energiekonzern da laut Finanzchef Markus Krebber im Blick. Noch sei allerdings offen, welche Projekte RWE letztlich genau übernehmen wolle.Der Nordex-Deal habe die Bewertungsmaßstäbe für Wind- und Solarparkprojekte verschoben. RWE habe viel Geld auf den Tisch gelegt und könnte dies erneut tun. Doch das sollte sich auszahlen. Die Renditen seien gut und sicher, die Nachfrage nach solchen Projekten steige immer weiter. Die RWE-Aktie nähere sich wieder dem Mehrjahreshoch. Anleger könnten weiter zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2020)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:32,55 EUR -0,70% (02.10.2020, 08:51)